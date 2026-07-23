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کردستان در آستانه اربعین حسینی، با استقرار ۷۵ موکب مردمی و راهاندازی قرارگاه رسانهای باشماق، خود را برای میزبانی از زائران و پوشش گسترده این رویداد آماده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، آمادگی استان کردستان برای خدمترسانی به زائران در مرز باشماق وارد مرحله اجرایی شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کردستان گفت: خدماترسانی مواکب از دهم صفر آغاز میشود.
به گفته یوسفی، امسال ۷۵ موکب مردمی، شامل ۷۰ موکب در استان و ۵ موکب در عراق، به زائران خدمات اسکان، تغذیه، درمانی و فرهنگی ارائه میکنند.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد خادمان مواکب را برادران و خواهران اهل سنت تشکیل میدهند که نمادی از وحدت و ارادت مردم کردستان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
در بخش رسانهای نیز قرارگاه رسانهای و استودیوی مرزی باشماق با محور وحدت روایت فعالیت خود را آغاز کرده است.
بنی عامریان مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان با اعلام این مطلب گفت: تولید برنامه، مستند و گزارشهای زنده از مسیر اربعین و خدمات مواکب، مهمترین برنامه رسانه ملی برای پوشش این رویداد خواهد بود.