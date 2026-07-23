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رسانهها در انگلیس اعلام کردند در پی اقدام یمنیها در محاصره دریایی عربستان و تشدید تنش ها، بهای نفت در بازارهای جهانی با سرعت بیشتری سیر صعودی گرفت و به بیش از صد دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، گزارشهای نهادهای ناظر در اروپا نشان میدهد این نخستین بار از ماه مه (حدود دو ماه اخیر) است که بهای نفت در بازارهای جهانی از مرز صد دلار میگذرد.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در انگلیس میگوید: ایالات متحده دوازدهمین شب متوالی حملاتی را علیه ایران انجام داد و به نظر نمیرسد هیچ نشانهای از کاهش تنش قریبالوقوع وجود داشته باشد، چرا که دونالد ترامپ پس از حمله یمنیها به یک آبراه کلیدی، هشدار داده است که ایران را مسئول هرگونه حمله حوثیها میداند.
این شبکه تلویزیونی انگلیسی با بیان اینکه ایران توسط یمنیها باب المندب، سومین گلوگاه نفتی بزرگ جهان را در اختیار دارد افزوده است: ایران منابع انرژی جهانی را هدف قرار میدهد، زیرا میگوید، این حق ماست که پایگاههای ایالات متحده را در کشورهایی که از آنجا به ما حمله میشود هدف قرار دهیم.
اسکای افزود: مارکو روبیو وزیرخارجه ایالات متحده با تشدید لفاظیها، به ایران هشدار داد که "قیمت" هر شب بالاتر خواهد رفت تا زمانی که "سر عقل بیایند". او گفت که ایران برای معامله آماده نیست و افزود که سیاست ترامپ "سر در برابر چشم" است.
این در حالی است که اغلب کارشناسان و تحلیل گران غربی معققدند سیاستهای ترامپ راه به جایی نخواهد برد و ایران دست بالا را دارد و تنها راه برای ترامپ خروج آبرومندانه از باتلاقی است که او برای آمریکا ایجاد کرده است.