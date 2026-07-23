معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به افتتاح سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج، این مجموعه را یکی از بزرگ‌ترین سالن‌های ورزشی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سید غنی نظری، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه افتتاح سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج،اظهار کرد: این طرح تقریباً هشتمین پروژه ورزشی است که در سفرها و برنامه‌های اجرایی وزارت ورزش و جوانان در استان البرز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با قدردانی از استاندار البرز و مسئولان استانی برای پیگیری و تکمیل پروژه‌های ورزشی افزود: در دولت چهاردهم و بر اساس تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق کمتر برخوردار، سیاست وزارت ورزش و جوانان بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جلوگیری از آغاز طرح‌های جدید غیرضروری متمرکز شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های ورزشی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند، در اولویت تکمیل قرار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که برخی از این طرح‌ها از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسیدند.

نظری با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: تاکنون هزار و ۳۱۵ پروژه ورزشی در سراسر کشور تکمیل شده که اغلب آن‌ها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده به بهره‌برداری رسیدند.

وی همچنین با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه ورزش و جوانان در دولت چهاردهم هزینه شده است، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات و خدمات انجام‌شده، نقش مهمی در آگاهی مردم از دستاوردهای دولت دارد.

معاون وزیر ورزش با اشاره به ظرفیت‌های سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج تصریح کرد: این سالن از نظر امکانات و زیرساخت‌ها یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های ورزشی کشور محسوب می‌شود و با توجه به آسیب واردشده به سالن ۱۲ هزار نفری تهران، می‌تواند بخش مهمی از نیاز کشور برای برگزاری مسابقات را تأمین کند.

وی افزود: این مجموعه پس از سالن بزرگ مشهد، از بزرگ‌ترین سالن‌های ورزشی کشور به شمار می‌رود و ظرفیت مناسبی برای میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی خواهد داشت.

نظری با اشاره به برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی اظهار کرد: وزیر ورزش با جدیت برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی ورزشکاران را دنبال می‌کند تا ورزش ایران با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حضور یافته و افتخارآفرین باشد.

وی حضور مسئولان ارشد دولت در پروژه‌های ورزشی را نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور دانست و از رسانه‌ها و مسئولان استان البرز برای همراهی در اجرای این پروژه‌ها قدردانی کرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان در پایان از افتتاح دو پروژه دیگر در استان البرز خبر داد و گفت: خانه جوان فردیس و خانه جوان کرج نیز با همکاری استانداری البرز در مراحل پایانی تکمیل قرار دارند و به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و تمامی عوامل اجرایی پروژه سالن ۶ هزار نفری انقلاب اسلامی کرج تقدیر کرد و افزود: بیش از ۳۰ درصد روند تکمیل این پروژه در دولت چهاردهم انجام شده است.