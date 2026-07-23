به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی، اظهار داشت: مقابله با سرقت یکی از مطالبات جدی و بر حق مردم یزد است.

وی افزود: در هفته گذشته ماموران کلانتری‌های یزد با هماهنگی دستگاه قضایی، ۲۸ سارق را شناسایی و دستگیر کردند که سارقان در بازحویی‌ها به ۹۹ فقره سرقت اعتراف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهمان یه سرقت از اماکن نیمه ساز، منزل، موتورسیکلت، سیم و کابل برق و سرقت از معابر اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.