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معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای طرح ۵۰۰ مزرعه الگویی برنج در استانهای مازندران و گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی از افتتاح ۵۰۰ مزرعه الگویی برنج در استانهای مازندران و گیلان با هدف افزایش عملکرد تولید و تحقق خودکفایی ۹۰ درصدی این محصول خبر داد.
غلامرضا گلمحمدی در بازدید از مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آمل گفت: یکی از برنامههای مهم وزارت جهاد کشاورزی، دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی برنج مطابق برنامه هفتم توسعه است و در این مسیر، تحقیقات برای تولید ارقام مقاوم به خشکی و شوری با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: سال گذشته رقم جدیدی از برنج با همکاری سازمان انرژی اتمی معرفی شد که حدود ۲ تن عملکرد بیشتری نسبت به ارقام مشابه دارد و در شرایط تنش آبی نیز از پایداری مناسبی برخوردار است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به برنامه تولید ارقام هیبرید برنج گفت: این ارقام توان تولیدی تا دو برابر ارقام فعلی را دارند و اکنون برای بررسی سازگاری در استانهای مازندران و گیلان کشت شدهاند تا در صورت موفقیت، از سال آینده در سطح گسترده توسعه یابند.
گلمحمدی با اشاره به اجرای طرح مزارع الگویی برنج اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش فاصله عملکرد میان کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران خرد آغاز شده و تاکنون مزارع الگویی در استان مازندران راهاندازی شده است.
وی افزود: در مرحله نخست، ۵۰۰ مزرعه الگویی در استانهای مازندران و گیلان ایجاد میشود که هر مزرعه حدود ۲۰ کشاورز را تحت پوشش قرار میدهد و در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار بهرهبردار از آموزشها و فناوریهای نوین بهرهمند خواهند شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: جبران فاصله عملکرد تولید، زمینه دستیابی کشور به خوداتکایی و خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید برنج را فراهم خواهد کرد.
وی توسعه ارقام پرمحصول را از دیگر اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: حمایت دولت و مجلس از خرید تضمینی این ارقام، نقش مهمی در افزایش سطح زیر کشت و کاهش وابستگی به واردات برنج خواهد داشت.