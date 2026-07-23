پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از روند اجرای اقدامات زیرساختی برای تأمین پایدار آب مجموعه آرامستان خلدبرین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی در تشریح بازدید میدانی اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در دویست و چهل و هفتمین نشست این کمیسیون اظهار کرد: اعضای کمیسیون از دستگاههای تصفیه آب، خط انتقال آب از مرکز پردازش ۳۰۰ تنی تولید کمپوست سازمان مدیریت پسماند به مجموعه آرامستان، مخزن ذخیره آب، سالن معراجالشهدا و سردخانه ویژه شهدا بازدید کردند و روند اجرای این طرحها را بررسی کردند.
وی با بیان اینکه تأمین آب مورد نیاز فضای سبز آرامستان خلدبرین از اولویتهای مدیریت شهری است، افزود: در این راستا، خرید و نصب دو دستگاه تصفیه آب برای شیرینسازی آب چاه و همچنین اجرای خط انتقال و احداث مخزن ذخیره آب از مرکز پردازش کمپوست به آرامستان در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات اجرایی آن اجرایی شده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: بهرهبرداری از این زیرساختها علاوه بر کاهش مشکلات ناشی از کمآبی، امکان توسعه و ساماندهی فضای سبز مجموعه خلدبرین را فراهم میکند و گامی مؤثر در استفاده بهینه از منابع آب به شمار میرود.
فاطمه زارع بیدکی با اشاره به بازدید از سالن معراجالشهدا و سردخانه ویژه شهدا خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این بازدید، بررسی ظرفیت دستگاههای تصفیه آب برای استفاده در شرایط اضطراری و بحران بود که میتواند در مواقع نیاز، نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز ایفا کند.
وی تأکید کرد: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با رصد مستمر طرحهای خدماتی و زیرساختی، پیگیر اجرای کامل این طرحها تا دستیابی به نتایج مطلوب برای شهروندان خواهد بود.