به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی در تشریح بازدید میدانی اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در دویست و چهل و هفتمین نشست این کمیسیون اظهار کرد: اعضای کمیسیون از دستگاه‌های تصفیه آب، خط انتقال آب از مرکز پردازش ۳۰۰ تنی تولید کمپوست سازمان مدیریت پسماند به مجموعه آرامستان، مخزن ذخیره آب، سالن معراج‌الشهدا و سردخانه ویژه شهدا بازدید کردند و روند اجرای این طرح‌ها را بررسی کردند.

وی با بیان اینکه تأمین آب مورد نیاز فضای سبز آرامستان خلدبرین از اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: در این راستا، خرید و نصب دو دستگاه تصفیه آب برای شیرین‌سازی آب چاه و همچنین اجرای خط انتقال و احداث مخزن ذخیره آب از مرکز پردازش کمپوست به آرامستان در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات اجرایی آن اجرایی شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها علاوه بر کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی، امکان توسعه و ساماندهی فضای سبز مجموعه خلدبرین را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در استفاده بهینه از منابع آب به شمار می‌رود.

فاطمه زارع بیدکی با اشاره به بازدید از سالن معراج‌الشهدا و سردخانه ویژه شهدا خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این بازدید، بررسی ظرفیت دستگاه‌های تصفیه آب برای استفاده در شرایط اضطراری و بحران بود که می‌تواند در مواقع نیاز، نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز ایفا کند.

وی تأکید کرد: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با رصد مستمر طرح‌های خدماتی و زیرساختی، پیگیر اجرای کامل این طرح‌ها تا دستیابی به نتایج مطلوب برای شهروندان خواهد بود.