وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حجم روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، بر ضرورت تقویت روابط تجاری دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علی مدنی‌زاده در حاشیه استقبال از نخست وزیر عراق گفت: حدود ۱۲ میلیارد دلار حجم صادرات ما به عراق و واردات ما از این کشور کمتر از یک میلیارد دلار است.

وی اضافه کرد: حجم روابطمان عمدتاً در حوزه صادرات انرژی یعنی صادرات گاز و برق است و به دنبال این هستیم که بتوانیم این تراز تجاری را تا حدی متعادل‌تر کنیم.

وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود میان دو کشور همسایه، افزود که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های غیرنفتی و متنوع‌سازی سبد تجاری، روابط اقتصادی فیمابین را به سطحی متوازن و پایدارتر برساند.