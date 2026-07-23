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دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی در پیامی به مناسبت هفته عفاف و حجاب، با تأکید بر نقش مردم در ترویج این فرهنگ، از شهروندان خواست بدون انتظار از دستگاههای فرهنگی، از ظرفیتهای مردمی برای تقویت عفاف و حجاب بهره بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی به مناسبت هفته عفاف و حجاب، با صدور پیامی بر ضرورت مشارکت عمومی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی فرخی در این پیام، عفاف و حجاب را از ارزشهای اصیل فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و عاملی برای استحکام بنیان خانواده، حفظ کرامت انسانی و سلامت اخلاقی جامعه دانست و اظهار کرد: هفته عفاف و حجاب فرصت مناسبی برای بازخوانی این فرهنگ و تبیین مسئولیت همگانی در پاسداری از آن است.
وی با اشاره به آنچه «تلاش دشمنان برای تضعیف بنیان خانواده و کمرنگ کردن ارزشهای دینی از طریق رسانهها و فضای مجازی» عنوان کرد، افزود: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تنها یک وظیفه فردی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است که نیازمند همدلی و مشارکت همه اقشار جامعه است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی از مردم خواست در حوزههایی مانند فضاسازی شهری با تولید و نصب بنر و پوسترهای فرهنگی، مطالبهگری از رسانه ملی برای تولید آثار جذاب با موضوع عفاف و حجاب، تبیین آثار رعایت این ارزشها در رسانههای مکتوب و مجازی و همچنین اجرای حکیمانه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نقشآفرینی کنند.
فرخی همچنین از دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، خانوادهها، اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی و اجتماعی و جوانان خواست با احساس مسئولیت اجتماعی برای ترویج سبک زندگی عفیفانه و تحکیم بنیان خانواده تلاش کنند.
وی در بخش دیگری از پیام خود اظهار کرد: متأسفانه برخی استانها و شهرستانها به دلیل تمرکز نگاه خود به تهران، از بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی غفلت کردهاند و به کارشناسان فرهنگی در این حوزه توجه کافی ندارند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و مسئولان و اهتمام عمومی به این فریضه الهی، زمینه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب، افزایش امنیت روانی و اخلاقی جامعه و گسترش معروفها در استان و کشور فراهم شود