به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی رشت گفت: مبارزه با احتکار و قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی فراجا است و پلیس با قاطعیت با هرگونه قانون‌شکنی و اخلال در بازار برخورد می‌کند.

سرهنگ عیسی روشن قلب افزود: مأموران انتظامی طی گشت زنی هدفمند به یک دستگاه کامیون باری که حامل مقادیر زیادی آرد خارج از شبکه توزیع بوده مشکوک شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی کامیون مذکور را توقیف کردند که طی بررسی، ۸۷ کیسه، معادل، ۴ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم آرد فاقد مجوز کشف شد.

وی با اعلام اینکه کارشناسان ارزش آرد کشف شده را دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا متهمان ۴۰ و ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.