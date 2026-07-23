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فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از ۴ تن آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی رشت گفت: مبارزه با احتکار و قاچاق کالا از اولویتهای اصلی فراجا است و پلیس با قاطعیت با هرگونه قانونشکنی و اخلال در بازار برخورد میکند.
سرهنگ عیسی روشن قلب افزود: مأموران انتظامی طی گشت زنی هدفمند به یک دستگاه کامیون باری که حامل مقادیر زیادی آرد خارج از شبکه توزیع بوده مشکوک شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی کامیون مذکور را توقیف کردند که طی بررسی، ۸۷ کیسه، معادل، ۴ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم آرد فاقد مجوز کشف شد.
وی با اعلام اینکه کارشناسان ارزش آرد کشف شده را دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا متهمان ۴۰ و ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.