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در پی اعلام سقوط یک دستگاه خودروی سواری به داخل یک ساختمان نیمهساز، آتشنشانان پس از حضور در محل، با عملیات ایمنسازی و استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، فرد مصدوم و محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی اعلام سقوط یک دستگاه خودروی سواری به داخل یک ساختمان نیمهساز در محدوده بلوار فقیه خراسانی به ستاد فرماندهی سازمان، بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات از ایستگاه شماره ۳ به همراه چهار آتشنشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند. آتشنشانان پس از حضور در محل، با عملیات ایمنسازی و استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، فرد مصدوم و محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.
در پایان عملیات، مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از شهروندان درخواست میکند ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در هنگام عبور از مجاورت ساختمانهای در حال ساخت، احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.