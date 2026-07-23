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شهید وحید هاشمی، از رزمندگان مدافع میهن، در جریان مأموریت دفاع از کشور در منطقه کرمانشاه و بر اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، به شهادت رسید و نام خود را در شمار مدافعان وطن جاودانه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید وحید هاشمی که آخرین مأموریت خود را در دفاع از خاک میهن در منطقه کرمانشاه سپری میکرد، در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
این شهید والامقام که در میان خانواده، دوستان و همرزمانش به روحیه ایثار، فداکاری، مهربانی و خوشرویی شناخته میشد، بیستویکم ماه مبارک رمضان و در حین انجام مأموریت، جان خود را در راه دفاع از امنیت و عزت ایران اسلامی تقدیم کرد.
شهید هاشمی با حضوری مسئولانه در صحنه دفاع از کشور، آخرین برگ از دفتر زندگی خود را با ایثار و جانفشانی رقم زد و به جمع شهدای سرافراز میهن پیوست.
یاد و نام این شهید، امروز برای خانواده، دوستان و مردم، یادآور ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی رزمندگانی است که برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، جان خود را فدا کردند.