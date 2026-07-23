به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید وحید هاشمی که آخرین مأموریت خود را در دفاع از خاک میهن در منطقه کرمانشاه سپری می‌کرد، در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام که در میان خانواده، دوستان و همرزمانش به روحیه ایثار، فداکاری، مهربانی و خوش‌رویی شناخته می‌شد، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان و در حین انجام مأموریت، جان خود را در راه دفاع از امنیت و عزت ایران اسلامی تقدیم کرد.

شهید هاشمی با حضوری مسئولانه در صحنه دفاع از کشور، آخرین برگ از دفتر زندگی خود را با ایثار و جان‌فشانی رقم زد و به جمع شهدای سرافراز میهن پیوست.

یاد و نام این شهید، امروز برای خانواده، دوستان و مردم، یادآور ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی رزمندگانی است که برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، جان خود را فدا کردند.