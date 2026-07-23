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معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد از موجه بودن غیبت دانشجویان اعزامی به مراسم معنوی پیادهروی اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزیزد، علیرضا خراسانی اظهار داشت: در راستای حمایت از حضور دانشجویان در مراسم معنوی پیادهروی اربعین حسینی و بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یزد، غیبت دانشجویانی که اسامی آنها از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی به دانشکدهها اعلام میشود، در آزمونها موجه خواهد بود.
وی افزود: دانشجویان مشمول این مصوبه میتوانند از پنجم مردادماه در پیادهروی اربعین شرکت کنند و غیبت آنها در آزمونها، مشروط به ارائه گذرنامه دارای مهر خروج از کشور و تأیید معاونت فرهنگی و دانشجویی، موجه محسوب خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با تأکید بر اهمیت بهرهمندی دانشجویان از فرصتهای فرهنگی و معنوی خاطرنشان کرد: دانشگاه ضمن حمایت از حضور دانشجویان در این اجتماع بزرگ، تلاش کرده است با هماهنگی و تعامل میان حوزههای فرهنگی و آموزشی، زمینه حضور آنان را بدون ایجاد دغدغه آموزشی فراهم کند.
خراسانی تصریح کرد: فهرست دانشجویان مشمول این مصوبه از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی به دانشکدهها اعلام خواهد شد و سایر مراحل نیز مطابق ضوابط ابلاغی صورت میگیرد.