پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست تا با عمل به تکالیف قانونی خود، فرآیند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را در تمامی بانکها سامانهای و الکترونیکی کند.
امیرحسین بانکیپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: در چند ماه گذشته ۲۰۲ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردهاند که آماری قابل توجه و مثبت ارزیابی میشود.
وی افزود: امسال تلاش داریم تا صف متقاضیان را به طور کامل کاهش دهیم. بر این اساس، افرادی که در سال گذشته تقاضای وام ازدواج و فرزندآوری داشتهاند، در شش ماهه اول سال جاری وام خود را دریافت میکنند. در شش ماهه دوم نیز، نوبت به کسانی میرسد که امسال ازدواج کرده یا فرزندآوری داشتهاند.
بانکیپور در ادامه تصریح کرد: افرادی که در دو تا سه ماه پایانی سال جاری اقدام به ازدواج یا فرزندآوری میکنند، دریافت وام آنها به سال آینده موکول خواهد شد.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس با اشاره به برگزاری جلسات اخیر با مدیران بانکی گفت: همانطور که در بسیاری از تسهیلات دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه نیست، از بانک مرکزی تقاضا داریم دستورالعمل سامانهای کردن وامهای ازدواج و فرزندآوری را برای تمامی بانکها ابلاغ کند.
وی ادامه داد: سامانهای کردن پرداختها علاوه بر افزایش سرعت اعطای وام به متقاضیان، از گرفتن ضمانتهای غیرقانونی توسط برخی شعب جلوگیری میکند و امکان نظارت دقیقتر بر روند کار فراهم میشود.
بانکیپور با اشاره به تجربه موفق بانک ملت در این زمینه خاطرنشان کرد: پیش از این، بانک ملت ضعیفترین عملکرد را در میان بانکهای دولتی داشت و اعتراضات زیادی به این بانک داشتیم؛ اما از زمانی که بانک ملت فرآیند پرداخت را سامانهای کرد، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، خطاهای انسانی کارکنان نیز کم شد و به یکی از بهترین بانکها در این حوزه تبدیل شد و رضایت مردم را نیز جلب کرد.