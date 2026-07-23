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کارشناس هواشناسی گلستان، با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی گفت: آسمان استان امروز و فردا نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ملاحی افزود: برای امشب احتمال وقوع بارشهای پراکنده در مناطق کوهستانی استان وجود دارد. همچنین وزش باد نسبتاً شدید موقتی و وقوع پدیده گرد و غبار، بهویژه در مناطق شمالی و شرقی گلستان، دور از انتظار نیست.
ملاحی با بیان اینکه از ابتدای هفته آینده شرایط جوی استان آرامتر خواهد شد، گفت: آسمان گلستان از اوایل هفته آینده غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و روند افزایش دما نیز ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: انتظار میرود در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش دما محسوس باشد و بیشینه دمای هوا در برخی نقاط استان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.
وی با توصیه به شهروندان، بهویژه سالمندان و کودکان، تأکید کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، از حضور غیرضروری در فضای باز، بهخصوص در ساعات میانی روز، خودداری کنند تا خطر گرمازدگی کاهش یابد. همچنین مدیریت مصرف آب و برق در این روزها ضروری است.