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شهردار مشهد مقدس با رأی اعضای انجمن جهانی متروپلیس، دومین بار به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیرخانه منطقهای اوراسیا و خاورمیانه این نهاد بینالمللی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس) با ارسال نامهای رسمی به «محمدرضا قلندر شریف»، شهردار مشهد، ضمن تبریک این انتخاب، بر نقش محوری کلانشهر مشهد مقدس در تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی تأکید کرده است. در این نامه، از مشهد به عنوان پل راهبردی میان متروپلیس و شهرهای منطقه اوراسیا و خاورمیانه یاد شده و آمده است که تجربه و ارتباطات منطقهای مدیریت شهری، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف این سازمان خواهد بود.
بر اساس این انتصاب، شهردار مشهد علاوه بر مشارکت در تصمیمگیریهای کلان و تعیین مسیر راهبردی متروپلیس به عنوان عضو هیئت مدیره، مسئولیت دبیرخانه منطقهای را نیز بر عهده خواهد داشت. این دبیرخانه وظیفه دارد با تسهیل همکاری میان اعضا، اجرای طرحهای منطقهای و جهانی را پیگیری کرده و نقش رهبری شهرهای ایران و منطقه را در شبکه متروپلیس پررنگتر سازد.
هیئت مدیره متروپلیس سالانه حداقل دو بار، یک بار حضوری و یک بار مجازی، تشکیل جلسه میدهد و دبیرخانه منطقهای اوراسیا و خاورمیانه به عنوان حلقه اتصال میان دبیرخانه کل و شهرهای عضو، نقشی کلیدی در هماهنگی برنامهها و ابتکارات مشترک ایفا خواهد کرد.
شهرداری مشهد پیشتر نیز با حضور فعال در نشستها و طرح های بینالمللی، جایگاه خود را به عنوان یکی از کلانشهرهای پیشرو در دیپلماسی شهری تثبیت کرده است. با این انتصاب مجدد، انتظار میرود که مشهد بتواند ضمن بهرهگیری از تجارب جهانی، الگوی مدیریت شهری مبتنی بر همکاریهای فرامنطقهای را بیش از پیش تقویت کند.
انجمن جهانی متروپلیس یکی از بزرگترین شبکههای جهانی کلانشهرهاست که با هدف تبادل تجربه، ارتقای حکمرانی شهری و همکاری در مسائل مشترک شهری فعالیت میکند. انتصاب شهرداری مشهد در بازه سالهای ۲۰۲۶ الی ۲۰۲۹ میلادی به دبیرخانه منطقهای اوراسیا و خاورمیانه برای دومین دوره پیاپی نشاندهنده اعتماد جامعه جهانی به ظرفیتهای مدیریت شهری مشهد مقدس در عرصه بینالملل است و این انتصاب، گامی راهبردی در ارتقای جایگاه شهرهای ایران در ساختارهای تصمیمسازی شهری جهانی محسوب میشود.