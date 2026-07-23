سرپرست نمایشگاه بین المللی ایران گفت: صنعتگران با برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در شرایط جنگی کشور، چراغ تولید را همچنان روشن نگه داشته‌اند و توانایی رقابت با خارجی ها را دارند.

آقای کسری نوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، درباره تاثیر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شرایط جنگی کشور بر چرخه تولید صنایع و معرفی دستاوردهای صنعتگران در سطح بین الملل، افزود: نمایشگاه ها عرصه ای برای بازتاب توانمندی اقتصاد ملی در سطح بین الملل است و حضور صنعتگران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته و دیگر نمایشگاه هایی که در سطح کشور برگزار می شود نشان از رقابت سالم تولیدکنندگان با تولید محصولات با کیفیت در مقابل رقبای خارجی است.

سرپرست نمایشگاه های بین المللی ایران با اشاره به حضور فعالان صنعت و برگزار کردن نمایشگاه های تخصصی در شرایط کنونی کشور، ادامه داد: صنعتگران کشور با تمام سختی هایی که چه در دوران قبل از جنگ تحمیلی سوم و چه در وضعیت کنونی کشور، همچنان استوار و محکم پای کار تولید هستند و جلوی توقف چرخ صنایع را گرفته اند.

به گفته نوری سیاست های بالادستی و قوانین کشور، صنایع را به ویژه صنعت ساختمان را ملزم به مدیریت مصرف انرژی و بهینه سازی کرده است، صنعت داخلی هم پیشرفت های مناسبی در راستای جلوگیری از هدررفت انرژی با استفاده از فناوری های روز داشته است به طوری که صنعتگران توانسته اند با تولیدات خود در مقایسه با نمونه های خارجی رقابت داشته باشند.

وی درباره مشکلات صنعتگرانی که در هجدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته شرکت کرده اند، افزود: دغدغه صنعتگران، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید بود که با تحمیل شرایط جنگی به کشور بوجود آمده است البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های مرتبط و بانک مرکزی در تلاش هستند تا موانع تولید را به حداقل برسانند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته با حضور ۶۲ شرکت داخلی و هفت شرکت خارجی از پنج کشور، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران تا دوم مرداد از ساعت ۸ صبح تا ۱۵، در سالن‌های ۳۸، ۳۸ A و ۳۸ B پذیرای بازدیدکنندگان است.