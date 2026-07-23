اردوگاه کرامت قم با رویکردی متفاوت در درمان و توانمندسازی افراد گرفتار اعتیاد، علاوه بر ترک مصرف مواد، مسیر بازگشت آنان به زندگی، اشتغال و خانواده را هموار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اردوگاه کرامت قم این روزها میزبان ۶۵۰ نفر از افراد مبتلا به اعتیاد است؛ مرکزی که با تلفیق درمان، آموزش مهارت‌های شغلی و ایجاد فرصت اشتغال، تلاش می‌کند زمینه بازگشت آنان به جامعه را فراهم کند.

بسیاری از افرادی که امروز در این اردوگاه حضور دارند، سال‌ها درگیر اعتیاد بوده‌اند و برخی به دلیل این آسیب، خانواده، شغل، تحصیل و سرمایه زندگی خود را از دست داده‌اند. آنان اکنون از روزهایی می‌گویند که اعتیاد، تمام زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار داده بود و امیدی به آینده نداشتند.

در این مرکز، علاوه بر فرآیند درمان، مددجویان در کارگاه‌های مهارتی از جمله قنادی و تولید محصولات مختلف آموزش می‌بینند و همزمان مشغول به کار می‌شوند تا پس از پایان دوره، با حرفه‌ای آموخته وارد جامعه شوند.

فضای اردوگاه نیز تفاوت محسوسی با بسیاری از مراکز مشابه دارد؛ بدون حصارهای سنگین و فضای بسته، به گونه‌ای که بسیاری از افراد پس از آغاز درمان، با اختیار خود ماندن و ادامه مسیر بهبودی را انتخاب می‌کنند.

فرمانده سپاه استان قم در بازدید از قسمت های مختلف اردوگاه دین پایه کرامت، با اشاره به نقش سپاه در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: رسیدگی به معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد، یکی از مأموریت‌های مجموعه سپاه و بسیج است و با استفاده از ظرفیت مردم و گروه‌های جهادی می‌توان در حل این مشکلات گام‌های مؤثری برداشت.

مهدی علی بابایی، معاون اجتماعی سپاه استان نیز با تأکید بر رویکرد محله‌محور اردوگاه کرامت، مشارکت مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: هرجا مردم مسئولیت حل مسائل محله خود را پذیرفته‌اند، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم نیز اشتغال را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بازگشت افراد به چرخه اعتیاد عنوان کرد و افزود: آموزش حرفه، ایجاد فرصت کار و تأمین درآمد پایدار، زمینه بازگشت موفق افراد به زندگی سالم را فراهم می‌کند.

اردوگاه کرامت که با همت سپاه و مشارکت خیران اداره می‌شود، امروز برای بسیاری از مددجویان نقطه آغاز زندگی دوباره است؛ جایی که نجات یک فرد، به معنای احیای یک خانواده و گاه آینده یک نسل خواهد بود.