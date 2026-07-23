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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد: یک هزار و ۴۹۹ تن کود اوره از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه سال جاری از طریق شبکه رسمی توزیع در اختیار کشاورزان و بهرهبرداران استان یزد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدحسن زارعیان، گفت: کود اوره بهعنوان یکی از پرمصرفترین و مؤثرترین کودهای ازته، نقشی کلیدی در رشد رویشی گیاهان، افزایش سطح سبزینه و بهبود عملکرد محصولات زراعی و باغی دارد و تأمین بهموقع آن، اجرای برنامههای تغذیهای در مزارع و باغات استان یزد را تسهیل میکند.
وی با اشاره به اینکه پایداری تولید محصولات کشاورزی و دستیابی به عملکرد مطلوب، نیازمند دسترسی کشاورزان به نهادههای استاندارد در زمان مناسب است، تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با برنامهریزی مستمر و پایش نیاز شهرستانها، تأمین و توزیع کودهای کشاورزی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: تأمین هزار و ۴۹۹ تن کود اوره در سهماهه نخست سال جاری، بخشی از برنامههای حمایتی این شرکت برای افزایش بهرهوری، پشتیبانی از تولید و تحقق امنیت غذایی پایدار در استان یزد محسوب میشود.