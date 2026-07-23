به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، این بازدید، نشان از عزم جدی این سازمان برای ساماندهی بازار و برخورد با هرگونه سهل‌انگاری در امر نظارت است .

معاون منطقه سه سازمان بازرسی در حاشیه این بازدید میدانی، با تأکید بر استمرار این روند، اعلام کرد: ما ماهانه به‌طور سیستماتیک بر عملکرد دستگاه‌های ناظر بر بازار نظارت داریم و این روند هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد تا مبادا تخلفی در سایه غفلت شکل بگیرد.

رستگار افزود: هرچند در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی در حوزه کالا‌های اساسی مشاهده شده، اما در همان مرحله تذکرات قانونی و لازم به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارائه شده و پرونده‌ها برای پیگیری جدی، در دستور کار قرار گرفته است.