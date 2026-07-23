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معاون منطقه سه سازمان بازرسی کشور، در بازدید میدانی از نزدیک عملکرد دستگاههای ناظر بر کالاهای اساسی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، این بازدید، نشان از عزم جدی این سازمان برای ساماندهی بازار و برخورد با هرگونه سهلانگاری در امر نظارت است .
معاون منطقه سه سازمان بازرسی در حاشیه این بازدید میدانی، با تأکید بر استمرار این روند، اعلام کرد: ما ماهانه بهطور سیستماتیک بر عملکرد دستگاههای ناظر بر بازار نظارت داریم و این روند هیچگاه متوقف نخواهد شد تا مبادا تخلفی در سایه غفلت شکل بگیرد.
رستگار افزود: هرچند در جریان این بازرسیها، تخلفاتی در حوزه کالاهای اساسی مشاهده شده، اما در همان مرحله تذکرات قانونی و لازم به دستگاههای اجرایی مربوطه ارائه شده و پروندهها برای پیگیری جدی، در دستور کار قرار گرفته است.