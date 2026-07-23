معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری از تصویب بسته‌ای جامع برای توسعه استان البرز خبر داد و گفت: در قالب مصوبات سفر دولت، ۱۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ۱۹ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۲۴ مصوبه اجرایی برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های راهبردی این استان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز با اشاره به تعویق سفر رئیس‌جمهور به این استان، اظهار کرد: قرار بود پس از سفر هفتم یا هشتم اسفندماه به استان البرز، رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌ها طی دو روز در این استان حضور یابد، اما وقوع حادثه تلخ حمله ۹ اسفند و سپس جنگ تحمیلی، مانع انجام این سفر شد.

وی افزود: این هفته نیز قرار بود به استان البرز سفر کنیم، اما به دلیل هم‌زمانی با برنامه میزبانی رئیس‌جمهور از نخست‌وزیر عراق، این سفر انجام نشد و امروز به نیابت از رئیس‌جمهور در جمع مسئولان استان حضور یافته‌ام.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور تاکنون چندین بار به‌صورت غیررسمی در نقاط مختلف استان البرز حضور داشته‌اند، تصریح کرد: باید به‌صورت رسمی نیز در استان حضور پیدا کنیم، اما در عین حال نمی‌خواهیم پروژه‌هایی که با کار کارشناسی و برای رفع نیاز‌های استان طراحی شده‌اند، به دلیل تأخیر در سفر معطل بمانند.

قائم‌پناه با اشاره به ویژگی‌های استان البرز گفت: البرز اگرچه از نظر وسعت، استان کوچکی است، اما استانی مهم و راهبردی برای کشور به شمار می‌آید. این استان از نظر علمی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و از نظر اقلیمی دارای بخش‌های متفاوتی است. با میانگین بارندگی ۲۵۲ میلی‌متر و برخورداری از جاذبه‌های گردشگری متعدد، از جمله جاده چالوس و مناظر رودخانه کرج، همواره مورد توجه مردم ایران بوده است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی البرز افزود: این استان از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد و شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، از پیشگامان انقلاب اسلامی، جلال آل‌احمد، نویسنده آثاری همچون «غرب‌زدگی»، و دکتر حشمت طالقانی از چهره‌های برخاسته از این استان هستند و البرز همچنان سهم مهمی در توسعه فرهنگی و تاریخی کشور دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با ارائه آماری از وضعیت استان اظهار کرد: البرز از نظر مساحت، سی‌ویکمین استان کشور است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیتی حدود سه میلیون نفر داشته که اکنون احتمالاً به حدود چهار میلیون نفر رسیده است. این استان از نظر جمعیت در رتبه سیزدهم، از نظر جمعیت شهری با دو میلیون و ۸۶۷ هزار نفر در رتبه هفتم و از نظر نرخ ولادت نیز با ثبت عدد ۱.۳ در برابر میانگین ۱.۹۴ کشوری، در رتبه بیست‌وهشتم قرار دارد.

قائم‌پناه ادامه داد: نرخ تورم استان در خردادماه کمتر از متوسط کشور بوده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم کشور ۶۲ و در استان البرز ۶۰ بوده است. همچنین درآمد سرانه خانوار شهری در کشور ۲۴۳ میلیون تومان و در البرز ۲۶۵ میلیون تومان است که رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است. درآمد سرانه خانوار روستایی نیز در کشور ۲۰۱ میلیون تومان و در استان البرز ۲۹۹ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه خانوار‌های البرزی نسبت به میانگین کشور هزینه بیشتری برای مسکن پرداخت می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از سرریز جمعیت استان تهران و تراکم جمعیتی بالای استان البرز باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه به ظرفیت‌های صنعتی استان اشاره کرد و افزود: تعداد قابل توجهی واحد صنعتی دارای جواز تأسیس در استان وجود دارد. همچنین ۱۱۵ هزار واحد صنفی در استان فعالیت می‌کنند.

قائم‌پناه با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در کشور ۸۳ درصد و در استان البرز ۵۲ درصد است که پایین‌ترین رتبه را در کشور دارد. احتمالاً دلیل این موضوع آن است که بسیاری از صنعتگران و فعالان اقتصادی، حساب‌های بانکی خود را در تهران متمرکز کرده‌اند.

وی افزود: با وجود مناسب بودن برخی شاخص‌ها از جمله ضریب جینی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی استان نیازمند بررسی بیشتری است؛ چرا که با وجود ظرفیت بالای صنعتی، انتظار می‌رود نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: نرخ بیکاری استان از ۸.۳ درصد در زمستان سال ۱۴۰۳ به ۷.۵ درصد کاهش یافته و جایگاه استان در این شاخص بهبود پیدا کرده است. همچنین از نظر پوشش تأمین اجتماعی، البرز در رتبه دوازدهم و در پوشش بیمه سلامت در رتبه سی‌ام کشور قرار دارد.

قائم‌پناه با اشاره به شاخص‌های زیرساختی استان گفت: البرز از نظر راه‌های آسفالته روستایی، تراکم بزرگراه‌ها نسبت به مساحت و طول آزادراه‌ها وضعیت مناسبی دارد، اما در حوزه پوشش فاضلاب شهری، با پوشش ۳۹ درصدی و رتبه بیست‌وپنجم کشور، نیازمند اقدامات اساسی است.

وی با اشاره به شاخص‌های حوزه سلامت اظهار کرد: تعداد تخت‌های فعال بیمارستانی در البرز پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما با بهره‌برداری از پروژه‌هایی مانند بیمارستان کمالشهر و بیمارستان سیدالشهدا، انتظار می‌رود این شاخص بهبود یابد. همچنین تعداد پزشکان استان نسبت به شاخص کشوری نیازمند بررسی بیشتری است، زیرا نزدیکی به تهران و صدور پروانه مطب در پایتخت، ممکن است بر این وضعیت تأثیرگذار باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات بهداشتی در روستاها، گفت: خدمات واکسیناسیون و بهداشت اولیه رایگان است و توسعه این خدمات می‌تواند به کاهش بیماری‌ها و ارتقای سطح سلامت مردم منجر شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای نظام ارجاع در شهرستان‌ها، اظهار کرد: سطح اول خدمات بهداشتی در استان نیازمند تقویت است و اجرای کامل نظام ارجاع می‌تواند کیفیت خدمات سلامت را افزایش دهد.

قائم‌پناه با اشاره به کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای در استان البرز، تصریح کرد: این کاهش، صرف‌نظر از عوامل مؤثر بر آن، اتفاق مثبتی است و اگر ناشی از اقدامات پیشگیرانه بوده باشد، جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه توسعه صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی محدود نمی‌شود، افزود: در کنار ساخت جاده و بیمارستان، باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز توجه شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، اظهار کرد: مجموع مصرف آب استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۳ میلیون مترمکعب بوده که ۶۱۱ میلیون مترمکعب آن در بخش کشاورزی، ۳۱۲ میلیون مترمکعب در بخش شرب و ۵۰ میلیون مترمکعب در بخش صنعت مصرف شده است.

به گفته وی، حدود ۷۷ درصد آب مصرفی استان از منابع زیرزمینی، ۲۲ درصد از منابع سطحی و حدود یک میلیون مترمکعب از پساب تأمین می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: از مجموع ۶۱۱ میلیون مترمکعب آب مصرفی کشاورزی، ۴۹۳ میلیون مترمکعب، معادل ۸۱ درصد، از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و ادامه این روند، در صورت کاهش بارندگی، موجب تشدید فرونشست زمین خواهد شد.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه در کشور سالانه حدود ۹۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که نزدیک به ۸۰ درصد آن در بخش کشاورزی است، گفت: اگر بتوانیم مصرف آب در این بخش را بهینه کنیم، بخش عمده مشکل آب کشور برطرف خواهد شد.

وی افزود: متوسط درآمد حاصل از هر مترمکعب آب در ایران حدود پنج دلار است، در حالی که متوسط جهانی ۲۲ دلار و در برخی کشور‌های اروپایی بین ۳۸ تا ۴۸ دلار است؛ بنابراین باید با اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانه‌ها و افزایش بهره‌وری، ارزش اقتصادی آب را افزایش دهیم.

وی با اشاره به وضعیت خشکسالی در استان البرز اظهار کرد: هرچند وضعیت بارندگی امسال نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، اما شهرستان‌هایی مانند نظرآباد، هشتگرد و چهارباغ همچنان با خشکسالی شدید مواجه‌اند و تنها بخش‌هایی از طالقان شرایط نرمال یا ترسالی داشته‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین عملکرد استان البرز در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استان در این حوزه عملکرد خوبی داشته و میزان تولید برق تجدیدپذیر نسبت به ابتدای دولت افزایش یافته است.

قائم‌پناه با اشاره به ناترازی برق در کشور و تأثیر آن بر فعالیت صنایع، اظهار کرد: در شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار، مدیریت مصرف است. باید از کاهش مصرف در ادارات، منازل و اماکن عمومی آغاز کنیم و دمای وسایل سرمایشی را در حد استاندارد تنظیم کنیم.

وی افزود: در برخی مناطق جنوبی کشور، با وجود دمای بیش از ۵۳ درجه، دمای سیستم‌های سرمایشی روی ۱۶ تا ۲۰ درجه تنظیم شده بود، در حالی که می‌توان آن را روی حدود ۳۰ درجه قرار داد و از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: تعطیلی صنایع به دلیل کمبود برق، به معنای توقف تولید و بیکار شدن کارگران است. اگر در مدت باقی‌مانده از فصل گرم، خاموشی‌هایی برای بخش خانگی اعمال شود، مردم با صرفه‌جویی و همراهی، کمک کنند تا چرخه تولید کشور متوقف نشود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جنگ اخیر نیز گفت: در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، ۱۸۱ نفر از مردم استان البرز به شهادت رسیدند که یکی از تلخ‌ترین حوادث آن، شهادت ۱۴ نفر در یک نقطه بود. همچنین حدود ۱۵۳ نفر نیز مجروح شدند و برخی مراکز انتظامی هدف حمله قرار گرفتند، اما با همراهی مردم، امنیت استان حفظ شد و اهداف دشمن محقق نشد.

قائم‌پناه با اشاره به نظرسنجی انجام‌شده پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده دولت به استان البرز در اسفندماه، اظهار کرد: این نظرسنجی‌ها پیش از هر سفر استانی انجام می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیشترین میزان رضایت مردم استان از خدمات گازرسانی، برق‌رسانی و آب شرب و کمترین میزان رضایت از فضا‌های فرهنگی و ورزشی بوده است.

وی افزود: مهم‌ترین مطالبات مردم استان، رفع مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا، کاهش بیکاری، کاهش هزینه‌های مسکن، رسیدگی به وضعیت اتباع بیگانه و افزایش امنیت شهری در برابر سرقت و زورگیری است. همچنین رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین انتظارات مردم از دولت عنوان شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت ترافیک استان البرز گفت: با وجود حجم بالای تردد، شرایط ترافیکی نسبت به چهار تا پنج سال گذشته بهبود یافته است، هرچند مردم همچنان انتظار کاهش بیشتر ترافیک را دارند.

قائم‌پناه در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: نرخ بالای تورم برای مردم قابل تحمل نیست و از اینکه تاکنون امکان کاهش آن فراهم نشده، باید از مردم عذرخواهی کنیم. امیدواریم با تلاش همه بخش‌های حاکمیت و فراهم شدن شرایط برای توسعه مبادلات اقتصادی، فروش نفت، صادرات و واردات، بتوانیم درآمد عمومی مردم را افزایش دهیم و شرایط اقتصادی بهبود یابد. همچنین توجه به محیط زیست باید همچنان در اولویت برنامه‌ها قرار داشته باشد

قائم‌پناه افزود: امروز نیز دنیا در برابر پاسخ نظامی ایران و ایستادگی کشور در مقابل دو قدرت بزرگ جهانی و منطقه‌ای، پس از شهادت رهبر شهید و فرماندهان، به قدرت ایران اذعان دارد و این توانمندی حاصل راهبرد بومی‌سازی توان دفاعی و توسعه دانش تولید تجهیزات نظامی است.

قائم‌پناه افزود: در اسفندماه سال گذشته نیز ارزیابی میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام شد که نتایج آن نشان می‌دهد در برخی دستگاه‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان و شهرداری‌ها رضایت نسبی وجود داشته، اما در برخی بخش‌ها میزان رضایت مردم استان البرز از میانگین کشوری کمتر بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: در وزارت ارتباطات میزان رضایت مردم استان ۵۳ درصد و میانگین کشوری ۵۲.۱ درصد بوده است، اما در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رضایت در سطح کشور ۵۲ درصد و در استان البرز ۳۷ درصد ثبت شده است. همچنین در آموزش و پرورش، میزان رضایت کشوری حدود ۵۰ درصد و در استان البرز ۳۶ درصد بوده و در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز شرایط مشابهی وجود داشته است. به گفته وی، استان البرز با کسب حدود ۴۷.۵ درصد رضایت، رتبه بیست‌ویکم کشور را به خود اختصاص داده است.

قائم‌پناه با بیان اینکه هدف از سفر رئیس‌جمهور و حضور اعضای دولت در استان، افزایش رضایتمندی مردم است، گفت: رئیس‌جمهور با برگزاری نشست‌های متعدد، نظرات مردم و مسئولان را می‌شنود و تلاش دولت بر آن است که بدون اغراق و با پرهیز از وعده‌های غیرقابل تحقق، مصوبات قابل اجرا را به تصویب برساند.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور در شرایط جنگ و فشار‌های اقتصادی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، برای استان البرز ۱۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌ها، ۱۹ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در مجموع ۲۴ مصوبه برای استان در نظر گرفته شده که شامل پنج هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از محل منابع سازمان برنامه و بودجه، دو هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان از محل منابع دستگاه‌های اجرایی، یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی و ۸۰۰ میلیارد تومان از سایر منابع است.

قائم‌پناه با بیان اینکه بخش عمده این اعتبارات به حوزه‌های راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، نیرو و بهداشت و درمان اختصاص یافته است، افزود: از مهم‌ترین پروژه‌های مصوب می‌توان به ادامه آزادراه تهران ـ کرج و امتداد آزادراه همت، تکمیل کنارگذر شمالی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، بهسازی مسیر‌های ارتباطی، اجرای تصفیه‌خانه شماره ۳ کرج، احداث مخزن ۴۵ هزار مترمکعبی، توسعه فضا‌های آموزشی و تکمیل بیمارستان ۱۲۷ یا ۱۳۰ تختخوابی کمال‌شهر و بیمارستان سیدالشهدا اشاره کرد.

وی تأکید کرد: تمامی این مصوبات با امضای وزیران مربوط، سازمان برنامه و بودجه، استاندار و معاون اجرایی رئیس‌جمهور پیگیری خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه نیز در سطح کشور تاکنون بیش از ۱۱۰ درصد اعتبارات مصوبات را تخصیص داده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین از پیش‌بینی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه استان خبر داد و با اشاره به اجرای برخی طرح‌های منتخب، از جمله مجتمع گردشگری، اقامتگاه‌ها و مجموعه‌های صنعتی، اظهار کرد: برخی واحد‌های صنعتی استان در استفاده از فناوری‌های نوین آب و برق و بهره‌گیری از آب باران به‌عنوان الگوی مناسب برای سایر صنایع کشور عمل کرده‌اند.



وی با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید، اظهار کرد: ایشان همواره از دولت دکتر پزشکیان حمایت می‌کردند و رئیس‌جمهور نیز بار‌ها اعلام کرده است که در مسائل مختلف از رهنمود‌ها و حمایت‌های رهبر شهید بهره‌مند بوده است.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت، گفت: رئیس‌جمهور در طول جنگ بدون تشریفات در میان مردم حضور داشت و امروز نیز با تمام توان برای خدمت به مردم ایستاده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمود‌های رهبر شهید، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنی که به عهد خود پایبند نیست، از منافع ملی خود دفاع می‌کند و همه تصمیم‌های مربوط به جنگ، صلح، مذاکره و اقدامات نظامی در چارچوب قانون، مصوبات نهاد‌های مسئول و با تأیید مقام رهبری اتخاذ و اجرا می‌شود.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: اگر پیرو رهنمود‌های رهبری هستیم، باید بر طبل وحدت بکوبیم، نه تفرقه. اتحاد مقدس میان مردم، دولت و نیرو‌های مسلح، رمز پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی و عامل افزایش تاب‌آوری کشور است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: دولت، نیرو‌های مسلح و همه مسئولان از مردم هستند و وظیفه‌ای جز خدمت به مردم ندارند. اگر مسئولان در معرض خطر قرار می‌گیرند و سختی‌ها را تحمل می‌کنند، هدفی جز حفظ عزت ایران، منافع ملی و سربلندی کشور ندارند.

قائم‌پناه با دعوت از همه جریان‌ها و رسانه‌ها به تقویت همبستگی ملی، اظهار کرد: همه کسانی که صدای آنان به مردم می‌رسد، باید به جای ترویج اختلاف، بر وحدت تأکید کنند، زیرا هر صدای تفرقه در راستای منافع دشمن است. وی افزود: باید از نیرو‌های مسلح و همچنین از کسانی که در عرصه دیپلماسی فعالیت می‌کنند، حمایت شود؛ چرا که تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک باید در نهایت به تأمین منافع ملی و تثبیت قدرت ایران منجر شود.

وی ادامه داد: هرگونه قرارداد، تفاهم، آتش‌بس یا تصمیم در حوزه جنگ، زمانی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و اعلام شود، باید مورد حمایت قرار گیرد و همه باید در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی ایشان حرکت کنند و نه جلوتر و نه عقب‌تر از آن باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از مسئولان استان البرز گفت: این استان از جمله استان‌هایی بود که در جریان حملات دشمن مورد تهاجم قرار گرفت، اما مسئولان با خدمت‌رسانی مناسب، اجازه ندادند خدمات عمومی به مردم دچار اختلال شود و آب و کالا‌های مورد نیاز مردم با مشکل مواجه شود.

قائم‌پناه با آرزوی سلامتی، سربلندی و عزت برای مردم و مسئولان کشور، اظهار کرد: همه باید برای افزایش عزت ایران تلاش کنیم تا نام ایران همچنان با افتخار در جهان مطرح باشد و مردم نیز به ایرانی بودن خود افتخار کنند.