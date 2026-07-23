مردم استان مرکزی با حضور در تجمعات شبانه در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف، حمایت خود را از ایران، جبهه مقاومت و اقتدار کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با برگزاری تجمعات شبانه در استان مرکزی، مردم در شهر‌های مختلف با حضور در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر همبستگی و انسجام خود را در حمایت از ایران و جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های حماسی، بر حفظ عزت، امنیت و اقتدار کشور و ادامه راه شهدا تأکید کردند.