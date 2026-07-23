رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تاکید بر لزوم صیانت از امنیت غذایی و ثبات بازار کالا‌های اساسی، از برنامه‌ریزی برای توسعه و تکمیل زنجیره‌های تولید تخم‌مرغ در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان یزد در بخش طیور اظهار داشت: استان یزد با بهره‌گیری از واحد‌های شاخص و زنجیره‌های تولید پیشرفته، گام‌های موثری در مسیر تامین نیاز‌های داخلی و پایداری بازار برداشته است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون یکی از واحد‌های محوری استان یزد، تامین حدود ۳۵ درصد از نیاز بازار تخم‌مرغ را عهده‌دار است.

وی با تاکید بر لزوم استمرار فعالیت این واحد‌های پیشران تصریح کرد: اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۲۵۰ نفر در یک زنجیره تولید، نشان‌دهنده عمق سرمایه‌گذاری و اهمیت این واحد‌ها در اقتصاد کشاورزی استان یزد است. اولویت ما، حمایت از تولیدکنندگانی است که با رعایت دقیق استاندارد‌های بهداشتی و بسته‌بندی مطلوب، اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، تنظیم بازار را تابعی از مدیریت هوشمند عرضه دانست و افزود: واحد‌های تولیدی فعال در زنجیره تأمین تخم‌مرغ، همواره در طرح‌های تنظیم بازار استان یزد به‌صورت جدی و مؤثر پای کار بوده‌اند. در همین راستا، برنامه توسعه و تکمیل زنجیره‌های تولید با هدف کاهش نوسانات قیمتی و ارتقای امنیت غذایی با جدیت توسط معاونت بهبود تولیدات دامی دنبال می‌شود.

حاجی‌حسینی در ادامه بر رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: یکی از تصمیمات کلیدی برای حفظ ثبات عرضه در بازار استان یزد، بررسی و تسهیل شرایط نگهداری گله‌های مولد در دوره‌های بحرانی است. بر همین اساس، موضوع تمدید دوره نگهداری گله‌های ۴۰۰ هزار قطعه‌ای با هدف جلوگیری از افت عرضه تخم مرغ در دستور کار قرار گرفته است تا شاهد هیچ‌گونه نوسانی در تأمین این کالای اساسی در استان یزد نباشیم.