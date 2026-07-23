سفر وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به پاکستان
ششمین نشست هیأت امنای بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در اسلام آباد برگزار شد،
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از اسلام آباد ششمین نشست هیأت امنای بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در اسلام آباد برگزار شد، نشستی که با حضور وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران و مقامهای علمی کشورهای عضو، بر تقویت همکاریهای علمی، فناوری و نوآوری منطقهای تأکید کرد.
در این نشست، با حمایت کشورهای عضو و پس از رایزنیهای انجامشده، ریاست جمهوری اسلامی ایران بر بنیاد علمی اکو تمدید شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده منطقه اکو، از آمادگی تهران برای تقویت همکاریهای علمی و فناورانه و حمایت مالی و نهادی از بنیاد علمی اکو خبر داد.
حسین سیمایی صراف همچنین در دیدار با مقامهای پاکستانی، توسعه همکاریهای دانشگاهی، تبادل استاد و پژوهشگر، اعطای بورسهای تحصیلی و گسترش ارتباط میان پارکهای علم و فناوری دو کشور را مورد تأکید قرار داد.
همکاری در حوزههای هوش مصنوعی، امنیت شبکه و تبادل دانش و فناوری نیز از دیگر محورهای رایزنی وزیر علوم ایران در اسلامآباد بود؛ همکاریهایی که میتواند فصل تازهای در مناسبات علمی و فناورانه تهران و اسلامآباد رقم بزند.