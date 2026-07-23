در این نشست، با حمایت کشورهای عضو و پس از رایزنی‌های انجام‌شده، ریاست جمهوری اسلامی ایران بر بنیاد علمی اکو تمدید شد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده منطقه اکو، از آمادگی تهران برای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه و حمایت مالی و نهادی از بنیاد علمی اکو خبر داد.حسین سیمایی صراف همچنین در دیدار با مقام‌های پاکستانی، توسعه همکاری‌های دانشگاهی، تبادل استاد و پژوهشگر، اعطای بورس‌های تحصیلی و گسترش ارتباط میان پارک‌های علم و فناوری دو کشور را مورد تأکید قرار داد.همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت شبکه و تبادل دانش و فناوری نیز از دیگر محورهای رایزنی وزیر علوم ایران در اسلام‌آباد بود؛ همکاری‌هایی که می‌تواند فصل تازه‌ای در مناسبات علمی و فناورانه تهران و اسلام‌آباد رقم بزند.