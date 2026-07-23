شاعران استان مرکزی در شب شعر «ایثار و مقاومت» تازهترین سرودههای خود را قرائت کردند
همزمان با گرامیداشت روز ۵/۵/۵، روز مقاومت و ایثار اراک، شب شعر «ایثار و مقاومت» با حضور شاعران و هنرمندان استان در مرکز رسانهای و هنری ماهور اراک برگزار شد.
به مناسبت روز ۵/۵/۵، روز مقاومت و ایثار استان مرکزی، شب شعر «ایثار و مقاومت» با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و علاقهمندان به شعر و ادب در مرکز رسانهای و هنری ماهور اراک برگزار شد.
دبیر این محفل ادبی گفت: موضوعات اصلی این همایش شامل مقاومت، ایثار، ایستادگی و شهادت امام شهید بود و شاعران استان تازهترین سرودههای خود را با این مضامین در این مراسم قرائت کردند.
سینا دلشادی با اشاره به استقبال شاعران از این رویداد فرهنگی افزود: شاعران و هنرمندان نیز همگام با سایر اقشار مردم، در بزنگاههای تاریخی کشور حضوری فعال و اثرگذار دارند و با زبان هنر، ارزشهای ایثار و مقاومت را تبیین میکنند.
وی با بیان اینکه استان مرکزی همواره از استانهای پیشتاز در عرصه فرهنگ مقاومت بوده است، گفت: برگزاری چنین محافلی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال این مفاهیم به نسل جوان دارد.