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دبیر ستاد مرکزی اربعین با اعلام آمادگی کامل تمامی مرزهای رسمی کشور برای تردد زائران، از استقرار کامل دستگاههای اجرایی در پایانههای مرزی خبر داد و مجموعهای از توصیههای ایمنی، قضایی و امدادی را به زائران اربعین حسینی یادآور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جعفری در تشریح آخرین وضعیت برنامهریزیهای انجامشده برای پیادهروی اربعین اظهار داشت: تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران از روزهای گذشته آغاز شده و تمامی دستگاههای امدادی، انتظامی و خدمترسان در نقاط صفر مرزی و پایانهها مستقر هستند و آماده ارائه خدمات هستند.
وی در ادامه با اشاره به الزامات سفر، از زائران خواست حتما با همراه داشتن گذرنامههای دارای اعتبار قانونی به مرزها مراجعه کنند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی و سلامتی افزود: به منظور پیشگیری از گرمازدگی، زائران باید پیمایش پیادهروی خود را در ساعات خنک روز، یعنی شبها و صبح زود انجام دهند.
جعفری در بخش مهمی از صحبتهای خود با بیان یک هشدار جدی قانونی خاطرنشان کرد: همراه داشتن داروهای حاوی «کدئین» و یا هرگونه مواد مخدر به شدت ممنوع است و حمل این اقلام، عواقب قضایی سنگینی در پی خواهد داشت.
دبیر ستاد مرکزی اربعین در خصوص نحوه خدماتدهی پروازهای زائران نیز توضیح داد: قیمت بلیت پروازهای اربعین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، برای مسیرهای تهران و استانهای نزدیک، ۱۲ میلیون تومان و برای استانهای شرقی کشور ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.
وی در خصوص احتمال لغو پروازها اظهار داشت: هرگونه لغو پروازها صرفا تابع بررسی شرایط امنیتی منطقه و با هدف حفظ جان و امنیت زائرین انجام میشود و در صورت بروز چنین شرایطی، استرداد کامل وجه به مسافران صورت خواهد گرفت.
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: اتباع خارجی ساکن ایران تنها در صورت داشتن اسناد و مدارک معتبر، امکان تردد از مرز شلمچه را خواهند داشت.