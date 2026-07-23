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مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای ارتقای سطح روابط، ۴ موافقتنامه و یادداشتتفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان سفر رسمی آقای علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق و هیئت عالی به تهران، مقامات عالیرتبه در حضور سران دو کشور ۴ موافقتنامه و یادداشتتفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.
موافقتنامه حمل و نقل جادهای کالا، یادداشت تفاهم احداث راهآهن خسروی - خانقین - بغداد، یادداشتتفاهم خواهر خواندگی تهران و بغداد و یادداشت تفاهم مدیریت دولتی، آموزش و منابع انسانی ۴ سند همکاری بود که میان مقامات عالی رتبه کشور و در حضور رئیس جمهور اسلامی ایران و نخستوزیر عراق به امضا رسید.