مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای ارتقای سطح روابط، ۴ موافقتنامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان سفر رسمی آقای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق و هیئت عالی به تهران، مقامات عالی‌رتبه در حضور سران دو کشور ۴ موافقتنامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.

موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای کالا، یادداشت تفاهم احداث راه‌آهن خسروی - خانقین - بغداد، یادداشت‌تفاهم خواهر خواندگی تهران و بغداد و یادداشت تفاهم مدیریت دولتی، آموزش و منابع انسانی ۴ سند همکاری بود که میان مقامات عالی رتبه کشور و در حضور رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست‌وزیر عراق به امضا رسید.