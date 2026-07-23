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تداوم حضور پرشور مردم قم در تجمعات شبانه، جلوهای از همبستگی، روحیه مقاومت و پایبندی به آرمانهای ملی را به نمایش گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز برگزاری تجمعات شبانه، خیابانهای شهر همچنان صحنه حضور مردمی است که با پرچم در دست، بر حمایت از کشور و آرمانهای خود تأکید میکنند.
در تمام این مدت، جمع زیادی از مردم هر شب در میدانها و خیابانها حاضر شدهاند و با وجود تهدیدها و فشارها، از حضور خود عقبنشینی نکردهاند. به باور آنان، هرچه شرایط دشوارتر شده، انگیزه برای حضور و اعلام حمایت نیز افزایش یافته است.
شرکتکنندگان در این تجمعات، ایستادگی و مطالبه انتقام را مهمترین پیام خود عنوان میکنند و معتقدند دفاع از وطن و ارزشهای ملی، مسئولیتی همگانی است که در هر شرایطی باید از آن پاسداری کرد.