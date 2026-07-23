پیکر مرحوم حاج حسین اسکندری اندریه، پدر و برادر شهیدان حسن و حبیب‌الله اسکندری، عصر امروز بر روی دستان مردم قائم‌شهر تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر مرحوم حاج حسین اسکندری اندریه، پدر و برادر شهیدان حسن و حبیب‌الله اسکندری، عصر امروز بر روی دستان مردم قدرشناس و مؤمن قائم‌شهر تشییع و در جوار فرزند شهیدش در امامزاده سید ملال قائم‌شهر به خاک سپرده شد.

مرحوم حاج حسین اسکندری، پدر بزرگوار شهید حسن اسکندری و برادر شهید حبیب‌الله اسکندری، پس از سال‌ها صبوری و فراق، دار فانی را وداع گفت و به فرزند و برادر شهیدش پیوست.

مردم شهیدپرور قائم‌شهر با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به نمایش گذاشتند و با بدرقه‌ی باشکوه، پیکر این پدر صبور را تا آرامگاه ابدیاش همراهی کردند.

شهید «حسن اسکندری» فرزند مرحوم حاج حسین اسکندری، در ۳۱ شهریور ۱۳۵۶ در قائم‌شهر به دنیا آمد و در نهم شهریور ۱۳۷۸ در بندرعباس در دفاع از امنیت کشور به شهادت رسید.

سعید کهن‌سال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران، نیز این ضایعه را به جامعه معزز شاهد و ایثارگر، به‌ویژه خانواده و بستگان آن مرحوم تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای این پدر صبور، همنشینی با شهیدانش و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.