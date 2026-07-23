معاون امور عمرانی فرمانداری بافق از پیگیری مطالبات کشاورزان این شهرستان در زمینه قطعی برق چاه‌های کشاورزی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی خاص بافق، پیشنهاد‌هایی برای مدیریت متفاوت مصرف برق و حمایت از ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پورامینی معاون امور عمرانی فرمانداری بافق، با اشاره به مطالبه کشاورزان برای پیگیری مشکل خاموشی چاه‌های کشاورزی اظهار داشت: ٢ نوع خاموشی به چاه‌های کشاورزی اعمال می‌شود؛ بخشی مربوط به خاموشی فیدری شهرستانی است که بر اساس قرارگیری چاه‌ها در فیدر‌های مختلف اعمال می‌شود و بخشی نیز خاموشی مستقیم خود چاه‌های کشاورزی است که گاهی همزمانی این ٢ موضوع، فشار بیشتری را به کشاورزان وارد کرده است.وی افزود: مطالبات کشاورزان به‌حق بود و با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت آب‌وهوایی شهرستان، ضرورت دارد تصمیمات ویژه‌ای برای بافق اتخاذ شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری بافق با بیان اینکه این شهرستان در زمره مناطق با دمای بالای کشور قرار دارد، ادامه داد: چند پیشنهاد در این زمینه مطرح و جمع‌بندی شد که پیگیری‌ها در ۲ بخش است؛ نخست مدیریت متفاوت برق شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی و دوم حمایت از ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی توسط کشاورزان تا مشکل خاموشی‌ها در سال‌های آینده تکرار نشود یا کاهش یابد.

در ادامه، دهقان رئیس اداره برق بافق با اشاره به ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی گفت: چاه‌های کشاورزی بافق به‌طور میانگین حدود سه مگاوات مصرف دارند و هر چاه می‌تواند به‌صورت مستقل نسبت به نصب صفحات خورشیدی اقدام کند.وی افزود: به‌طور میانگین هر چاه کشاورزی امکان نصب حدود ۳۰ کیلووات صفحات خورشیدی را دارد و در صورت تمایل، کشاورزان می‌توانند به‌صورت تجمیعی و در قالب شرکت‌ها نیز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند.

همچنین خلیلی معاون جهاد کشاورزی بافق، با اشاره به وضعیت خاموشی چاه‌های کشاورزی گفت: در حال حاضر از مجموع ۱۳۰ چاه کشاورزی شهرستان، چهار چاه مجهز به صفحات خورشیدی هستند و این چاه‌ها با مشکل خاموشی مواجه نیستند.وی افزود: مشکل اصلی مربوط به چاه‌هایی است که هنوز صفحات خورشیدی نصب نکرده‌اند و در شرایط فعلی با خاموشی حدود ۹ ساعته مواجه هستند.

خلیلی بیان کرد: میزان تولید هر چاه کشاورزی به سطح زیر کشت آن بستگی دارد و آمار مربوط به تولید و مصرف چاه‌ها موجود است.