به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، فعالیت موکب‌های مردمی در استان لرستان برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شتاب گرفته است که موکب اعظم «امام خامنه‌ای» یکی از این موکب‌ها است.

در این موکب، خادمان با مشارکت داوطلبانه و روحیه‌ای سرشار از عشق و ارادت به سید الشهدا (ع)، در حال برپایی فضا‌های اسکان، تجهیز امکانات، آماده‌سازی آشپزخانه، نصب پرچم‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از زائران هستند.

اربعین حسینی، بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان اهل‌بیت (ع)، هر سال میلیون‌ها دلداده را به مسیر کربلا می‌کشاند و موکب‌های مردمی با تکیه بر همت و مشارکت داوطلبانه، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به این خیل عظیم زائران ایفا می‌کنند.