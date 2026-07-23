به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شهید والامقام فهیم تدین (شریفی) در راه دفاع ازآرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمدوبه خیل همرزمان شهید خودپیوست.

متن کامل این خبر بدین شرح است:

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

بار دیگر عطر دل‌انگیز ایثار و شهادت، فضای استان خوزستان را معطر ساخت و نام شهیدی دیگر بر دفتر پرافتخار این سرزمین نقش بست.

بانهایت افتخار واحترام، به اطلاع مردم شریف، شهیدپرور وولایت‌مدار استان خوزستان می‌رساند، شهید والامقام فهیم تدین (شریفی) در راه دفاع ازآرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمدوبه خیل همرزمان شهید خودپیوست.

روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، ضمن تبریک و تسلیت این افتخار بزرگ به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معظم این شهید والامقام ومردم قدرشناس استان، از عموم هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌نماید با قرائت فاتحه، گرامیداشت یادونام این شهید عزیز و حضوردرآیین‌های وداع، تشییع و تدفین، بار دیگرباآرمان‌های بلند امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری وشهدای والامقام تجدید میثاق کنند.

مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری متعاقبا اعلام می‌گردد.