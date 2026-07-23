به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سيد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز عصر برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.

وزیر امور خارجه ضمن مشارکت در این اجلاس و بیان مواضع کشورمان، دیدارهای جداگانه با تعدادی از همتایان از کشورهای شرکت کننده خواهد داشت.

نشست کشورهای چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و بلاروس، در حالی روزهای اول و دوم مرداد ماه سال جاری (۲۳ و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر ساحلی چولپون‌آتا (Cholpon-Ata) قرقیزستان برگزار می‌شود که وزرای خارجه کشورهای عضو، مهمترین دستور کارهای نشست سران این سازمان را آماده کرده و ضمن بررسی تحولات امنیتی و سیاسی منطقه به منظور اتخاذ مواضع مشترک، اسناد تفاهمات آینده اجلاس سران را هم بررسی خواهند کرد.