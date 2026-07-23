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این مجموعه تفریحی، آموزشی و خانوادگی که با رویکردی نوین و بر پایه استانداردهای روز دنیا طراحی شده و ساعت ۲۰ امشب با حضور مسئولان افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد مقدس گفت: زمین بازی بوستان کوهسنگی با مساحتی بالغ بر ۷ هزار مترمربع و ۴۵۰۰ مترمربع کفپوش ایمن بازی، به عنوان یکی از بزرگترین و مدرنترین مجموعههای بازی نسل سوم در سطح کشور اجرا شده است.
محمدرضا قلندر شریف افزود: در این طرح، تمرکز صرف بر نصب تجهیزات بازی نبوده، بلکه تلاش شده است تا فضایی پویا، خلاقانه و تعاملی ایجاد شود. این فضا علاوه بر سرگرمی، به رشد مهارتهای حرکتی، تقویت خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس، توسعه مهارتهای اجتماعی، کار گروهی، حل مسئله و تعامل کودکان با طبیعت کمک شایانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: فضاهای بازی استاندارد از ارکان اساسی در شکلگیری «شهرهای دوستدار کودک» است و بازی یکی از نیازهای اساسی دوران کودکی و عاملی مؤثر در سلامت جسم و روان کودکان است فضاهای بازی استاندارد، نقش مهمی در افزایش تحرک کودکان، کاهش وابستگی به فضای مجازی، تقویت ارتباطات اجتماعی و شکلگیری خاطرات ماندگار خانوادگی ایفا میکنند.
قلندرشریف با اشاره به اجرای این طرح بر اساس مطالعه نیازهای واقعی کودکان، بهرهگیری از اصول نوین روانشناسی کودک و الگوهای روز طراحی فضاهای شهری، گفت: هدف اجرای این طرح، فراهم آوردن محیطی فراتر از زمینهای بازی سنتی برای کودکان و خانوادههای مشهدی بوده است.
وی افزود: به این منظور، در این مجموعه فضاهای متنوعی برای گروههای سنی مختلف پیشبینی شده که از جمله این فضاها رینگ مهارت و تندرستی، زمین تلاش، زمین پویش، زمین کاوش، زمین رشد و زمین تعادل است. هر یک از این بخشها با هدف تقویت تواناییهای جسمی، ذهنی و اجتماعی کودکان طراحی شدهاند.
وی ایمنی کودکان را اولویت اصلی در تمامی مراحل طراحی و اجرای آن دانست و ادامه داد: تمامی تجهیزات، کفپوشها و فضاهای بازی مطابق با آخرین استانداردهای روز ایمنی طراحی و اجرا شدهاند.
شهردار مشهد مقدس گفت: افتتاح رسمی این مجموعه امشب ساعت ۲۰ در بوستان کوهسنگی صورت خواهد گرفت. امیدواریم این مجموعه به یکی از شاخصترین فضاهای تفریحی، آموزشی و خانوادگی شهر مشهد تبدیل شود.