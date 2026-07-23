رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش استاندارد در حفظ سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار اولویت‌بخشی به رسیدگی قضایی پرونده‌های حوزه استاندارد، بازنگری در قوانین بازدارنده و مقابله با عرضه کالا‌های غیراستاندارد شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری در نشست مشترک مقامات قضایی، قضات کمیسیون ماده ۴۲ و مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران که به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نهادی فنی و تخصصی است، گفت: این سازمان با قدمتی صد ساله، مسئولیت ارزیابی کیفیت و نظارت بر کالا‌های تولیدی، وارداتی و صادراتی را بر عهده دارد و این مسئولیت، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه استاندارد در اقتصاد ملی است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی این سازمان در حکمرانی کشور، هم‌افزایی میان نظام استاندارد و دستگاه قضا را بستری مهم برای حفظ سلامت، ایمنی و حقوق مصرف‌کنندگان دانست و خواستار اولویت رسیدگی به پرونده‌های حوزه استاندارد، بازنگری در قوانین و مقابله با عرضه کالا‌های غیراستاندارد، به‌ویژه در فضای مجازی شد.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اجرای الزامات استاندارد، ضامن حفظ سلامت، ایمنی و حقوق مردم است.

وی از مدیران ستادی و استانی سازمان خواست با نگاه تخصصی و مسئولانه، فرامین قانونی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و از هرگونه سلیقه‌گرایی در این حوزه پرهیز کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به لزوم بازدارندگی مجازات‌ها، خواستار بازنگری در قوانین و مقررات برای ایجاد تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا شد و گفت: این اقدام ضمن کاهش انگیزه ارتکاب تخلف، زمینه حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار را نیز فراهم می‌کند.

انصاری همچنین با اشاره به چالش‌های نوظهور از جمله فروش اینترنتی کالا‌های غیراستاندارد، بر ضرورت بهره‌گیری از حمایت‌های دستگاه قضا برای سامان‌دهی این حوزه و رفع گره‌های حقوقی تأکید کرد و از قضات خواست در رسیدگی به پرونده‌ها، نظرات فنی و تخصصی کارشناسان سازمان را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند و پرونده‌های حوزه استاندارد را در اولویت رسیدگی قرار دهند.

وی در پایان، این نشست را آغازی برای تعاملات دوره‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان سازمان ملی استاندارد و دستگاه قضایی دانست و گفت: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، بازدارنده و مبتنی بر مصلحت عمومی منجر شود.



معاون دادستان کل کشور: از تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ سازمان استاندارد حمایت می‌کنیم



وحید میرحسینی، معاون دادستان کل کشور در این نشست با تشریح رسالت سه‌گانه وضع، تفسیر و اجرای قانون، بر ضرورت علم‌آموزی، مسئولیت‌پذیری و توجه به مصلحت عمومی در اجرای قوانین تأکید کرد و گفت: استاندارد به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است و نقش مهمی در تسهیل تولید و ارائه خدمات در چارچوب قانون دارد.

وی بر روان‌سازی فرآیندهای اداری، تقویت تفویض اختیار به استان‌ها همراه با حفظ نظارت مرکزی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای نظارتی و هم‌سوسازی رویه‌های قضایی با آرای کمیسیون ماده ۴۲ تأکید کرد و خواستار برقراری ارتباط مستمر با مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شعب تخصصی برای تسریع و تقویت اجرای تصمیمات شد.

حسینی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضا از تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ سازمان ملی استاندارد، تقویت تعامل میان نظام قضایی و سازمان استاندارد را گامی مؤثر در صیانت از حقوق عامه و اجرای مؤثر قوانین دانست.

در ادامه، حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا، دادیار و قاضی کمیسیون مرکزی ماده ۴۲، این نشست را آغاز شکل‌گیری گفتمان مشترک میان نظام حقوقی و حوزه اجرا دانست و استاندارد را زبان مشترک میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مردم توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر میان سازمان ملی استاندارد و دادستانی کل کشور، پیشنهاد ایجاد شبکه مشورتی ملی میان قضات و مدیران استاندارد را مطرح کرد و خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ها و اصلاح قوانین برای ایجاد تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا شد.

وی همچنین از حاضران دعوت کرد برای تبادل تجربه‌ها به کارگروه مشورتی مجازی این حوزه بپیوندند.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران کل استانی سازمان ملی استاندارد و معاونان دادستان‌های مراکز استان‌ها به‌صورت مجازی، چالش‌های اجرایی خود در زمینه رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام را مطرح کردند و راهکارهای لازم برای هم‌سوسازی فرآیندها، افزایش سرعت و ارتقای قاطعیت در تصمیم‌گیری‌ها بررسی شد.

در پایان نشست، بر استمرار جلسات هماهنگی، تقویت رویه‌های تخصصی، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی برای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد تأکید شد.