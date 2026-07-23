به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان طرح «هم‌پیمایی» را گامی راهبردی برای ارتقای بهره‌وری حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت دانست و گفت: اجرای این طرح تنها در شهرک‌های صنعتی استان می‌تواند بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی به همراه داشته باشد.

رامین میرزایی افزود: طرح «هم‌پیمایی» راهکاری عملیاتی، کم‌هزینه و سیاستی چند بعدی برای اصلاح الگوی سفر‌های کاری است که محور اصلی آن، استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان فعال حمل‌ونقل با هدف تبدیل صندلی‌های خالی به یک ظرفیت فعال و اقتصادی است.

وی ادامه داد: این طرح برای جلوگیری از هدررفت منابع، در قالب سه رویکرد اجرایی «اشتراک گذاری خودرو‌های شخصی و استفاده از ظرفیت بلااستفاده آن برای جابه‌جایی افراد هم‌مسیر»، «بهینه‌سازی سرویس‌های سازمانی ادارات و کارخانه‌ها برای کاهش ظرفیت خالی موجود» و «هم‌افزایی ناوگان نهاد‌ها با استفاده مشترک سازمان‌ها و شرکت‌های مجاور از ظرفیت سرویس‌های حمل‌ونقل یکدیگر» دنبال می‌شود.

میرزایی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت صندلی‌های سرویس‌های رفت و آمد در نوبت‌های روز و بیش از ۷۰ درصد این ظرفیت در نوبت‌های شب خالی می‌ماند، ادامه داد: میانگین ضریب سرنشین خودرو‌های شخصی در اصفهان نیز حدود ۱/۴۶ نفر برآورد شده که نشان‌دهنده وجود حدود ۲/۵ صندلی خالی در هر خودرو است و این ظرفیت عظیم بلااستفاده در صورت مدیریت صحیح، نقش بسزایی در کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های عمومی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تأکید کرد: سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت برای رفت‌وآمد حدود ۱۷۰ هزار شاغل در شهرک‌های صنعتی استان مصرف می‌شود که دولت بابت این میزان مصرف، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیامد‌های جانبی این طرح از جمله کاهش بار شبکه معابر، استهلاک جاده‌ها، کم کردن تصادفات و آلودگی هوا، گفت: هم‌پیمایی یک سیاست چندبعدی در حوزه مدیریت انرژی، محیط زیست، منابع انسانی و حکمرانی داده‌محور است که با ارائه خدمات منظم‌تر به نیروی کار، رضایتمندی کارکنان را نیز ارتقا می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تشریح روند اخذ مجوز‌ها و اجرای آزمایشی طرح هم‌پیمایی یادآور شد: پس از طراحی سامانه و اخذ مصوبه شورای ترافیک استان، اجرای آزمایشی این طرح در زمستان سال گذشته در شهرک صنعتی مورچه‌خورت با جذب بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان برنامه‌ریزی شد که به دلیل برخی شرایط خاص متوقف ماند، اما تجربه همان مقطع، استقبال بالا از طرح را به اثبات رساند.

وی اضافه کرد: در بهار و تابستان سال جاری نیز اجرای مرحله آزمایشی طرح در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با ثبت‌نام ۵۰ شرکت و جذب حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان در دستور کار قرار گرفت و هم‌زمان هماهنگی‌های اولیه برای معرفی و اجرای آن در مجموعه‌های اداری از جمله شهرداری بهارستان و مجمع بانک‌ها نیز انجام شده است.