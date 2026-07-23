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۳ واحد صنفی کافه در شهرستان مشهد، به دلیل تخلفات صنفی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهر و موم کافه های متخلف پس از احراز تخلفات و طی فرآیندهای اداری لازم، با حضور میدانی عوامل اجرایی اداره اماکن، کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اتاق اصناف صورت گرفت. پیش از اجرای حکم، دستور قانونی رئیس شعبه تعزیرات حکومتی مشهد به متصدیان واحدهای مذکور ابلاغ شد و در نهایت این واحدها برای پیشگیری از ادامه فعالیتهای غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی، مهر و موم شدند.
اداره تعزیرات حکومتی ضمن تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی، به متصدیان واحدهای صنفی هشدار داد که رعایت موازین قانونی و توصیه های بهداشتی الزامی بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان بدون اغماض و مطابق با قانون برخورد قاطع خواهد شد.
شهروندان گرامی میتوانند گزارشها و شکایات خود را از طریق سامانههای ارتباطی tazirat ۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی و تلفن ۱۲۴ اداره صمت اعلام کنند.