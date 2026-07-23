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تمرینات تیم اسکیت فسا برای شرکت در مسابقات کشوری با حضور ۱۵ اسکیت سوار از شهرستان فسا در رشته های استقامت و سرعت در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس هئیت اسکیت شهرستان فسا گفت :تمرینات تیم اسکیت فسا برای شرکت در مسابقات کشوری، این روزها در پیست اسکیت مجموعه ورزشی شهدای جنوب در حال برگزاری است.
شمس زاده افزود : در این مسابقات که به میزبانی تهران برگزار میشود ۱۵ اسکیت سوار از شهرستان فسا در رشته های استقامت و سرعت شرکت می کنند .
او با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان فسا بیش از ۲۵۰ اسکیت سوار در ۳ تیم در سطح شهرستان فسا مشغول فعالیت هستند افزود : هرچند مشکلات زیادی بر سر راه این ورزشکاران وجود دارد، اما آنها دست از تلاش برنمیدارند و با وجود همه سختیها، همچنان به قهرمانی فکر میکنند.
کسب رکورد ۱۰۰ متر قهرمانی کشور و عنوان قهرمانِ قهرمانان ایران، از مهمترین افتخارات اسکیتبازان فسایی در یک سال اخیر است.