اولین مدرسه نوساز استان اصفهان به نام رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر افوس نامگذاری شد.

نامگذاری مدرسه نوسازِ افوس به نام رهبر شهید

نامگذاری مدرسه نوسازِ افوس به نام رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ درجریان بازدید مجمع خیرین مدرسه ساز استان از طرح‌های آموزشی وفرهنگی درحال ساخت بویین میاندشت اولین مدرسه نوساز استان در شهر افوس به نام رهبر شهید نامگذاری شد.

دراین بازدید محمد نظریان مدیرکل آموزش وپروش استان گفت:مدرسه ۶ کلاسه شهید آیت الله خامنه‌ای اولین مدرسه نوساز استان است که به نام رهبر شهید مزین شده واز مهرماه میزبان دانش آموزان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این اقدام گامی در راستای روشن ماندن چراغ معرفت وآشنایی دانش آموزان با اندیشه‌های رهبر شهیدانقلاب است.

درادامه مجمع خیرین مدرسه ساز استان از هنرستان در حال ساخت، سالن سینمای دانش آموزی ومجتمع فرهنگی بویین میاندشت هم بازدید ودرجریان روند پیشرفت آنها قرار گرفتند.