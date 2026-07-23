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رئیس اداره امور برق شهرستان سمیرم گفت:دهمین مرحله طرح ملی جهادی مهتاب با هدف صرفه جویی و کاهش مصرف برق در سمیرم اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد قنبری افزود: در این مرحله تعویض کنتورهای معیوب، تست کنتور مساجد و بقاع متبرکه، جمع اوری انشعاب غیر مجاز، کنترل پذیری چاههای کشاورزی و تعویض لامپهای پر مصرف و تبدیل به لامپ الای دی کم مصرف از اقداماتی است که در شهرستان اجرا شده است.
وی بیان کرد: از ۱۳۰۰ حلقه چاه کشاورزی ۱۰۰۰ حلقه چاه کنترل پذیری شده و ۳۰۰ مورد تعویض کنتور معیوب،۳۰۰ مورد تست کنتور عادی، تعویض ۴۲۰۰ لامپ پر مصرف در سطح شهرستان، تست کنتور ۵۰ مسجد و امامزاده از ۱۶۰ مسجد و امامزاده در دهمین مرحله طرح ملی جهادی مهتاب در سمیرم انجام شده است.
قنبری افزود: تمامی اقدامات انجام شده در طرح مهتاب با هدف کاهش و صرفه جویی در مصرف برق انجام شده که تنها در زمینه تعویض لامپ پر مصرف شاهد کاهش ۳۵ واتی مصرف برق در شهرستان بودیم.
سمیرم با شش شهر، چهار بخش و ۱۲۰ روستا و ابادی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.