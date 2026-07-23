نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید با تشریح نقش راهبردی غیرت دینی در استمرار و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: قوام و دوام این نظام الهی، وامدار غیرت‌ورزی و بیداری مستمر جامعه در سایه ولایت است.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، در سی و یکمین آیین باشکوه یادواره ۱۵۵ شهید سرافراز بخش دودانگه ساری، با تبیین جایگاه والای شهیدان به عنوان مظهر عینی ایمان و فداکاری، به تشریح ابعاد کلیدی غیرت دینی در حفظ کیان جامعه اسلامی پرداخت و با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» گفت: شهدای گرانقدر ما، راست‌قامتان میدان وفاداری به عهد الهی بودند که با بذل جان خویش، تفسیر عملی غیرت، ایستادگی و پایمردی در راه ارزش‌های توحیدی را به تصویر کشیدند و ماندگارترین حماسه تاریخ معاصر را رقم زدند.

وی تاکید کرد: غیرت دینی، نیروی محرکه جامعه اسلامی در برابر انحرافات و دست‌اندازی بیگانگان است. این فضیلت اخلاقی و مذهبی، همان حقیقت پویایی است که شجاعت دفاع از حریم ولایت، ناموس و خاک میهن را در دل جوانان غیور این مرز و بوم بارور ساخت و سد استواری در برابر هجمه‌های همه‌جانبه دشمنان بنا نهاد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشریح نقش راهبردی غیرت دینی در استمرار و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان‌کرد: قوام و دوام این نظام الهی، وامدار غیرت‌ورزی و بیداری مستمر جامعه در سایه ولایت است. نظام جمهوری اسلامی بر پایه غیرت دینی پا گرفته و در طول چهار دهه گذشته، در برابر تمام توطئه‌ها و تحریم‌های استکبار جهانی با همین سلاح ایمان و غیرت سرافراز مانده است؛ چرا که جامعه‌ی مجهز به غیرت دینی، هرگز تن به ذلت و تسلیم نخواهد داد و همواره در مسیر استقلال و سربلندی گام برمی‌دارد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم، با ادای احترام به مقام شامخ ۱۵۵ شهید والامقام بخش دودانگه، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و صیانت از میراث معنوی شهیدان تاکید کرد و گفت: امروز بزرگترین رسالت کارگزاران و آحاد جامعه، پاسداری از وصایای شهدا است؛ شهدایی که در وصیت‌نامه‌های خود، حفظ حجاب، پاسداری از حریم ولایت فقیه و پایداری بر اصول اسلام ناب محمدی (ص) را به عنوان مظهر عینی غیرت به ما توصیه کرده‌اند تا پرچم این انقلاب زنده و پویا به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی‌عصر (عج) سپرده شود.