مراسم چهلم شهیدان علی اصغر شادکام، جواد جعفر زاده وعرفان شکوری و سالگرد شهیدان مهدی کامور، توحید مهرپور، آرمان میزبان و مجید کاظم پور در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در این آیین با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، سد نفوذ‌ناپذیر در برابر توطئه‌های دشمنان است، گفت: شهدای فراجا اسوه‌های اخلاق و فضیلت هستند که با نثار جان خود، امنیت و آسایش را برای ملت شریف ایران به ارمغان آوردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم قاسمی با تأکید بر جایگاه والای شهدای امنیت، افزود: اخلاص، فداکاری و روحیه شهادت‌طلبی کارکنان پلیس، ضامن امنیت پایدار و شکست توطئه‌های بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به دفاع جانانه نیرو‌های مسلح برابر یزدیان زمان تصریح کرد: پاسخ قاطع و کوبنده نیرو‌های مقتدر مسلح به دشمنان در دفاع از وطن که موجب ناکامی دشمنان به اهدافشان شده است، بسیار ستودنی است.