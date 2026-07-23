استاندار تهران در نشست ستاد ویژه اربعین در ایلام گفت: برگزاری همایش چندین میلیونی اربعین باید بر سه پایه «معنوی بودن»، «ارزان بودن» و «ایمن بودن» استوار باشد و تهران آمادگی کامل برای پشتیبانی از زیرساخت‌های مهران دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمدصادق معتمدیان»استاندار تهران روز پنجشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین حسینی با ارزیابی مثبت از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مرز مهران، حماسه اربعین را رویدادی جهانی و فراستانی خواند.

وی با قدردانی از کوشش شبانه‌روزی مدیران و مردم ایلام، پیشرفت مرز مهران را نماد مدیریت جهادی دانست و یادآور شد: پایانه مهران که روزگاری ظرفیت دو هزار نفر را داشت، امروز به پرترددترین و کانون اصلی رفت‌وشد زائران تبدیل شده است.

معتمدیان گفت: برگزاری همایش چندین میلیونی اربعین باید بر سه پایه «معنوی بودن»، «ارزان بودن» و «ایمن بودن» استوار باشد.

استاندار تهران بیان کرد: نقش دولت در این میان، تصدی‌گری نیست و وظیفه ما بسترسازی اصولی برای تداوم رویکرد مردمی‌سازی این حماسه است تا مردم خود میدان‌دار اصلی باشند.

وی خواستار تغییر نگاه مقطعی به موضوع اربعین شد و افزود: با ایجاد زیرساخت‌های همیشگی و پایدار، مهران می‌تواند قطب پویا در زمینه اقتصاد و فرهنگ شود.

معتمدیان تأکید کرد که باید با برنامه‌ریزی درست، ساخته‌ها و دست‌رنج فرهنگی و مذهبی مردم منطقه جایگزین کالا‌های خارجی شود تا سفره و اقتصاد خانواده‌های ایلامی بیش‌تر رونق گیرد.

استاندار تهران در باره تعهد‌های پشتیبانی اربعینی پایتخت از ایلام گفت: ما در تهران آمادگی داریم تا با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین در مدیریت جمعیت زائران، همه نیاز‌های زیرساختی مهران را پوشش دهیم و دستگاه‌های امدادی، خودرو‌های آتش‌نشانی، بیمارستان‌های صحرایی، فوریت‌های پزشکی و تانکر‌های آب و فاضلاب به هر میزان که نیاز باشد، به ایلام ارسال خواهد شد.

معتمدیان بر لزوم شفافیت و پرهیز از هدررفت منابع تأکید کرد و گفت: همه این پشتیبانی‌ها باید پس از برآورد‌های دقیق کارشناسی انجام شود تا نیاز‌های لحظه‌ای این آیین به درستی شناسایی و پاسخ داده شود.

وی یادآور شد: پیام اربعین امروز مرز‌های مذهبی را درنوردیده است به گونه‌ای که حضور برادران اهل سنت و هم‌وطنان ارمنی در این حماسه، نشان از فراگیر بودن و همبستگی ملی در سایه این رویداد دارد.