دبیر انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی گفت؛ برخی فعالان اقتصادی در ظاهر به بهانه تامین نیاز بازار و در اصل بخاطر سود بیشتر ترجیح می‌دهند گوشت ارزان و بی کیفیت بوفالو وارد کشور کنند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا سالمی با بیان اینکه علت اصلی افزایش قیمت گوشت، کمبود عرضه است، تصریح کرد: وقتی اجازه دهند گوشت وارداتی با قیمت یک میلیون و سیصد هزار تومان عرضه شود، گوشت گرم داخلی هم نهایتا به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد، اما اکنون به علت کمبود عرضه به بالای دو میلیون تومن رسیده است.

دبیر انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی با استقبال از مصوبه بیستمین نشست کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار دربار رفع موانع واردات گوشت قرمز، گفت: اگر سودجویان مانع اجرای مصوبات اخیر در زمینه تأمین گوشت نشوند، عرضه افزایش می‌یابد و نه تنها در ابتدای پائیز شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود، بلکه کاهش قیمت هم خواهیم داشت.

وی اصلی‌ترین دلیل مانع تراشی‌ها در این مسیر را منفعت طلبی برخی از فعالان اقتصادی دانست و گفت: منافع این عده در این است که اقداماتی مانند واردات گوشت بوفالو انجام دهند؛ چراکه این نوع گوشت بی‌کیفیت هندی که بعد از ۲۴ ساعت مصرف کننده ما رغبت نمی‌کند به آن نگاه کند، حدود یک یورو ارزانتر از گوشت گوساله برزیلی است.

سالمی تصریح کرد: گوشت بوفالو (گاومیش هندی) در حال حاضر ۵.۱ یورو و گوشت گوساله جوان زیر ۳ سال برزیلی ۶ یورو است و به دلیل همین مقدار اختلاف، عده‌ای ترجیح می‌دهند این گوشت را وارد کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی افزود: اگر با اجرای مصوبات اخیر و برداشتن موانع، واردات گوشت تسهیل شود، دیگر نیازی به خرید گوشت بوفالو نخواهد بود.