نمایندگان ایران در رقابت‌های تفنگ سه وضعیت بانوان و اسکیت جام جهانی تیراندازی چین از صعود به مرحله نهایی بازماندند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان کشورمان در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، در مرحله دوم تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در مرحله دوم رقابت‌های تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان، نجمه خدمتی با کسب ۵۸۳ امتیاز در جایگاه سی‌ام قرار گرفت. فاطمه امینی نیز با ۵۸۰ امتیاز در رده سی‌وهشتم ایستاد و شرمینه چهل‌امیرانی با ۵۷۴ امتیاز در جایگاه چهل‌وششم قرار گرفت تا هر سه تیرانداز ایران از راهیابی به فینال بازبمانند.

در بخش اسکیت نیز با پایان پنج راند مرحله مقدماتی، امیرمحمد دادگر با ثبت ۱۱۶ امتیاز (۲۴، ۲۴، ۲۱، ۲۳ و ۲۴) در رده سی‌وهشتم ایستاد و سعیده فتحی با مجموع ۸۳ امتیاز (۱۶، ۱۴، ۱۸، ۱۶ و ۱۹) در جایگاه چهل‌وهشتم قرار گرفت و پرونده نمایندگان ایران در این ماده نیز بسته شد.

هدایت تیم تفنگ ایران بر عهده محمد زائررضایی و امیرحسین گلپسند است و فرشید عبدالمحمدی نیز هدایت تیم اسکیت را بر عهده دارد.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در هانگژوی چین در حال برگزاری است و تا ششم مرداد ادامه خواهد داشت.