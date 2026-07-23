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سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن هشدار درباره لفاظیهای دولت ترامپ مبنی بر شروع یک جنگ تمام عیار علیه ایران، خواستار برقراری آتشبس جامع شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن هشدار درباره لفاظیهای دولت ترامپ مبنی بر شروع یک جنگ تمام عیار علیه ایران، خواستار برقراری آتشبس جامع شد.
لین جیان امروز در جمع خبرنگاران با ابراز نگرانی عمیق از تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه، خواستار توقف درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشت به میز مذاکره شد.
وی در این خصوص گفت «دستاوردهایی که از طریق مذاکره به دست آمده، با دشواری بسیار حاصل شده است و ازسرگیری خصومتها به نفع هیچیک از طرفها نیست. حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید محترم شمرده و حفظ شود.»