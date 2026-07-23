در دیدار با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مطرح شد؛
درخواست استاندار برای افزایش سهمیه آرد کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار مسئولان بازرگانی دولتی ایران خواستار افزایش ۷۰۰ تنی سهمیه آرد استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در دیدار با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به افزایش جمعیت استان در ایام خاص و توسعه شهرها و روستاها، خواستار افزایش سهمیه آرد، تأمین نیاز نانوایی های جدید و تقویت ذخایر کالاهای اساسی شد.یداله رحمانی تأکید کرد: اختصاص حداقل ۷۰۰ تن سهمیه آرد میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سهمیه جدیدی به استان اختصاص نیافته است، افزود: با وجود شرایط اقلیمی استان، حضور گردشگران و افزایش قابل توجه جمعیت در برخی مقاطع زمانی - به ویژه در دوران جنگ که جمعیت استان تقریباً دو برابر شد - هیچ سهمیه متناسبی در اختیار استان قرار نگرفته است.
استاندار با اشاره به مشکلات نانواییهای جدید افزود: توسعه شهری و روستایی ادامه دارد و متقاضیان جدیدی برای راه اندازی نانوایی وجود دارند، اما نبود سهمیه کافی آرد، پاسخگویی به این نیاز را با مشکل مواجه کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از فعالیت بیش از ۷۵ کارگاه تولید نان سنتی و بیش از ۳۰۰ واحد پخت خانگی در استان خبر داد و گفت: این واحدها نیز با مشکلاتی در زمینه تأمین سهمیه و سازوکارهای سامانه ای مواجه هستند که نیازمند حمایت و همکاری بیشتر است.
رحمانی در ادامه بر ضرورت افزایش ذخایر کالاهای اساسی تأکید و خواستار اختصاص سه هزار تن ظرفیت ذخیره سازی برای استان شد تا امنیت غذایی و آمادگی استان در شرایط مختلف تقویت شود.
وی همچنین به موضوع هزینه حمل آرد اشاره کرد و گفت: پرداخت نشدن هزینه حمل به مراکزی که در فاصله کمتر از ۴۰ کیلومتری کارخانه ها قرار دارند، از دیگر دغدغه های فعالان این حوزه است که انتظار می رود مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.