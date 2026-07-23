به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در دیدار با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به افزایش جمعیت استان در ایام خاص و توسعه شهرها و روستاها، خواستار افزایش سهمیه آرد، تأمین نیاز نانوایی های جدید و تقویت ذخایر کالاهای اساسی شد.

یداله رحمانی تأکید کرد: اختصاص حداقل ۷۰۰ تن سهمیه آرد میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سهمیه جدیدی به استان اختصاص نیافته است، افزود: با وجود شرایط اقلیمی استان، حضور گردشگران و افزایش قابل توجه جمعیت در برخی مقاطع زمانی - به ویژه در دوران جنگ که جمعیت استان تقریباً دو برابر شد - هیچ سهمیه متناسبی در اختیار استان قرار نگرفته است.

استاندار با اشاره به مشکلات نانواییهای جدید افزود: توسعه شهری و روستایی ادامه دارد و متقاضیان جدیدی برای راه اندازی نانوایی وجود دارند، اما نبود سهمیه کافی آرد، پاسخگویی به این نیاز را با مشکل مواجه کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از فعالیت بیش از ۷۵ کارگاه تولید نان سنتی و بیش از ۳۰۰ واحد پخت خانگی در استان خبر داد و گفت: این واحدها نیز با مشکلاتی در زمینه تأمین سهمیه و سازوکارهای سامانه ای مواجه هستند که نیازمند حمایت و همکاری بیشتر است.

رحمانی در ادامه بر ضرورت افزایش ذخایر کالاهای اساسی تأکید و خواستار اختصاص سه هزار تن ظرفیت ذخیره سازی برای استان شد تا امنیت غذایی و آمادگی استان در شرایط مختلف تقویت شود.