تیم واترپلو جوانان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا مقابل عربستان به برتری رسید.

واترپلو جوانان آسیا، برتری پرگل ایران مقابل عربستان

واترپلو جوانان آسیا، برتری پرگل ایران مقابل عربستان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم واترپلو جوانان ایران در ادامه رقابت‌های دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا، با نتیجه ۱۹ بر ۳ تیم عربستان را شکست داد.

ملی‌پوشان ایران چهار کوارتر این دیدار را به ترتیب با نتایج ۳ بر ۱، ۸ بر ۱، ۱۴ بر ۲ و ۱۹ بر ۳ به سود خود به پایان رساندند.

تیم واترپلو جوانان ایران فردا (جمعه ۲ مرداد) ساعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران برای کسب عنوان پنجمی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، به مصاف ازبکستان می‌رود.