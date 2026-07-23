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تیم واترپلو جوانان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا مقابل عربستان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم واترپلو جوانان ایران در ادامه رقابتهای دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ردههای سنی ورزشهای آبی آسیا، با نتیجه ۱۹ بر ۳ تیم عربستان را شکست داد.
ملیپوشان ایران چهار کوارتر این دیدار را به ترتیب با نتایج ۳ بر ۱، ۸ بر ۱، ۱۴ بر ۲ و ۱۹ بر ۳ به سود خود به پایان رساندند.
تیم واترپلو جوانان ایران فردا (جمعه ۲ مرداد) ساعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران برای کسب عنوان پنجمی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ردههای سنی ورزشهای آبی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار میشود، به مصاف ازبکستان میرود.