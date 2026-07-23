مردم عشایر شله‌کش شهرستان چرداول در اقدامی نمادین گرد هم آمدند تا آمادگی خود را برای اعزام و کمک‌رسانی به مردمان جنگ‌زده جنوب کشور اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم عشایر شله‌کش شهرستان چرداول در اقدامی نمادین گرد هم آمدند تا آمادگی خود را برای اعزام و کمک‌رسانی به مردمان جنگ‌زده جنوب کشور اعلام کنند.

در این اجتماع خودجوش، مردم با انزجار از اقدامات غیرانسانی دشمن آمریکایی، ضمن محکوم کردن این جنایت و تجاوز، اعلام آمادگی خود را برای حمایت و پشتیبانی از مردم جنوب کشور اعلام کردند.

مردم عشایر شله‌کش با بیان اینکه گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند، پیمان بستند که در مقابل دشمن متجاوز با تمام وجود دفاع کنند.