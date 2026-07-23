مردم ولایت‌مدار و غیور قزوین در حرکتی خودجوش با پیوستن به پویش «جنوب، قلب ایران است»، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های دفاع مقدس، بر وحدت ناگسستنی اقوام ایرانی و ایستادگی تا پای جان برای حفظ تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ فضای شهر قزوین رنگ و بویی از غیرت و همبستگی ملی به خود گرفته است. شهروندان قزوینی بار دیگر ثابت کرده اند که در فرهنگ ایرانی، مرزهای جغرافیایی تنها خطوطی بر روی نقشه نیستند، بلکه قلب‌های همه ایرانیان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، برای یک هدف مشترک یعنی سرافرازی وطن می‌تپد.

هشت سال دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان در برابر جبهه باطل، میراثی است که نشان داد حفظ خاک، نه وظیفه یک منطقه خاص، بلکه رسالتی بر دوش تک‌تک ایرانیان است. در آن روزهای سخت، دست در دست هم بودنِ مردم از هر قوم و قبیله‌ای، مانع از آن شد که حتی یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفتد و امروز نیز همان روحیه در میان نسل‌های جدید زنده است.