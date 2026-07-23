مردم اراک در آستانه گرامیداشت پنجم مرداد، روز ایثار و مقاومت این شهر، با حضور در میدان شهدا ضمن قدردانی از نیروهای مسلح، ایستادگی و مقاومت مردم جنوب کشور را الگویی برای حفظ اقتدار و امنیت ایران اسلامی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم اراک که این روزها خود را برای گرامیداشت پنجم مرداد، روز ایثار و مقاومت استان آماده میکنند، در کنار مرور حماسهآفرینی رزمندگان و شهدای استان، از مردم جنوب کشور نیز درس ایستادگی، استقامت و مقاومت میآموزند.
شرکتکنندگان در این گردهماییهای شبانه، جنوب ایران را قلب تپنده مقاومت و اقتدار کشور توصیف کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در برابر تهدیدها تأکید دارند.