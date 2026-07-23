میدان‌داران شب‌های شهر؛ هم‌صدا با مقاومت جنوب

مردم اراک در آستانه گرامیداشت پنجم مرداد، روز ایثار و مقاومت این شهر، با حضور در میدان شهدا ضمن قدردانی از نیرو‌های مسلح، ایستادگی و مقاومت مردم جنوب کشور را الگویی برای حفظ اقتدار و امنیت ایران اسلامی دانستند.